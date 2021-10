L’equip nacional viu amb intensitat les hores prèvies del FIA Hill Climb Masters 2021

Els integrants de la selecció nacional d’Andorra que competirà en el FIA Hill Climb Masters 2021, ja estan instal·lats a Braga (Portugal), per disputar aquest cap de setmana (dies 9 i 10) l’esmentat certamen que la FIA va posar en marxa fa tres anys, per a proclamar al millor pilot europeu de cada categoria, així com un reconeixement en l’àmbit de seleccions nacionals.

És la primera vegada que Andorra acudeix a la disputa de FIA Hill Climb Masters, amb l’objectiu concret de demostrar que el nivell dels Joves Pilots de l’ACA que han apostat per la Muntanya per a iniciar la seva trajectòria esportiva han encertat plenament. Amb Toti Sasplugas com a cap d’equip, l’expedició andorrana la formen Raul Ferré (Silver Car EF10), Edgar Montellà (Silver Car S3), Marc Solsona (Speed Car GTR) i Marcel Muxella (Fórmula Renault Alpa FR 929).

L’equip que presenta l’Automòbil Club d’Andorra (ACA) és molt jove, encara que també és cert que hi ha una experiència notable en algun dels seus integrants. Com a prova d’aquesta afirmació, cal destacar que algun d’ells ha guanyat proves parcials de campionats en els quals habitualment competeixen.

La Rampa de Falperra una mica retallada, l’escenari del certamen

La Rampa de Falperra, amb un gran palmarès com a escenari d’una cita anual del Campionat d’Europa de l’especialitat, lleugerament modificada per a aquest esdeveniment, serà el centre de referència en l’àmbit competitiu. Els organitzadors de la pujada, Clube Automovel do Minho, han prepararat un recorregut de 2970 metres, amb un pendent mitjà del 4,6% i un pendent màxim del 7,8%.

Toti Sasplugas com a responsable de la selecció comenta les primeres impressions després de la seva arribada a Braga: “És vident que el primer que hem fet ha estat instal·lar-nos i prendre una mica el pols a la localitat que acull l’esdeveniment. A continuació els quatre pilots han pogut reconèixer la pujada, ho han fet en equip, d’aquesta manera els més experimentats han pogut aconsellar als més joves”.

La Nations CUP, l’0bjectiu

Un altre aspecte, en el qual s’ha treballat en grup, ha estat l’estratègia a utilitzar en les tres pujades vàlides per a les classificacions. Segons Sasplugas, “de manera unànime, els pilots han triat l’opció de lluitar per la Copa de les Nacions. En aquest aspecte alguns dels pilots hauran de sacrificar alguna posició en l’àmbit individual per a lluitar en equip pel preuat trofeu. En aquest sentit estic molt satisfet per l’acord aconseguit per a fer una estratègia pensant en la Nations Cup”.

Hi ha opcions de fer una bona classificació per equips, només cal repassar els vencedors del 2018, entre els quals trobem un país amb pocs pilots TOP, com és Luxemburg. Van aconseguir, a base d’un excel·lent treball en equip, el triomf en la Copa de les Nacions.

Començament a Braga sense entrebancs

Les verificacions tècniques i administratives també han sigut centre d’atenció per a la delegació andorrana que, cal destacar, s’han superat sense cap aspecte digne de ressenyar. L’últim acte, en aquest cas lúdic, serà la desfilada de totes les delegacions (divendres dia 8). A partir d’aquest instant creixerà la tensió i serà el crono el que posi al seu lloc a cadascun dels participants.

A priori, segons el cap de l’expedició, en referència al que significa el FIA Hill Climb Masters per a l’ACA, “podríem dir que ser aquí a Braga és la culminació de tants esforços dedicats al Programa de Joves Pilots. És una oportunitat única per als quatre pilots, són conscients d’això, de demostrar que són capaços de pilotar molt de pressa i també de fer-ho com a equip i en aquest aspecte l’opció de situar a Andorra entre els millors d’Europa i potser del món, tenint en compte que és un trofeu FIA. Ara mateix el que desitgen és començar a competir, sobretot, en les tres pujades vàlides per a la classificació final que es correran el diumenge. Esperem que la sort ens acompanyi”.

L’estructura de la competició serà semblant a la d’una cita de l’europeu de l’especialitat. El dissabte (dia 9) a partir de les 10.00 hores es correran les tres manegues d’entrenaments oficials mentre que durant la jornada següent (dia 10), també a partir de les 10.00 hores, es disputaran les tres pujades vàlides per a la classificació final, en aquesta classificació se sumaran els dos millors cronos de cada pilot.