L’equip nacional d’esquí alpí participa en un estudi per a l’INEFC i la Universitat de Barcelona

Aquesta setmana els equips nacionals d’esquí alpí han realitzat els últims entrenaments a Soldeu-El Tarter, que a més han servit, en el seu últim dia, per formar part d’un estudi amb la Universitat de Barcelona.

Durant l’última sessió d’entrenament d’aquesta setmana s’ha dut a terme un estudi científic sobre l’esquí alpí de competició, sota el títol ‘Aplicació dels sensors inercials a l’esquí alpí’ i a càrrec de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya i la Universitat de Barcelona.

Els eslalomistes Àxel Esteve, Carla Mijares, Àlex Rius, Ty Acosta i Xavier Cornella han format part d’aquest treball, que ha acumulat dades sobre l’esquí en aquesta disciplina tècnica.

L’estudi formarà part de la tesi doctoral de Carla Pérez-Chirinos, dirigida per Gerard Moras i codirigida per Josep Maria Padullés, i treballa sobre l’anàlisi per concretar com es comporten les variables cinemàtiques (velocitat i acceleració) en funció del nivell dels esquiadors, el número de baixades, el pendent de la pista, el tipus de traçat i les condicions de la neu.