L’equip nacional de tècnica prepara un segon bloc a Levi

Xavi Cornella i Àlex Rius, a Levi (FAE)

L’equip nacional masculí de tècnica va volar a Levi (Finlàndia) el passat 1 de novembre per a fer un primer bloc d’entrenaments. L’equip, que ara ja és a Andorra, hi tornarà el pròxim diumenge per a un segon bloc. El grup de tècnica, amb Àlex Rius, Xavier Cornella, Bartumeu Gabriel, Pirmin Estruga, Àlvar Calvo i Marc Fernández, va fer un primer bloc fins l’11 de novembre a Levi, per a tornar-hi el dia 17, on s’incorporarà Eric Ebri, que fins el moment era al Principat realitzant treball físic.

L’equip al complet, sota les ordres de Fred Beauviel com a responsable tècnic i Nico Belcredi, tornarà novament a Andorra a principis de desembre, una vegada finalitzades les curses FIS que es disputen a Levi el 30 de novembre, 1, 2 i 3 de desembre, amb dos gegants i dos eslàloms.