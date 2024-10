L’equip masculí torna de Xile amb 30 dies d’esquí

L’equip nacional masculí d’alpí a Corralco (FAE)

L’equip nacional masculí d’esquí alpí ha tornat de Xile després de poder realitzar amb molt bones condicions la gran part de l’estada tant a Corralco com el trasllat a Ushuaia (Argentina) que també va suposar molts bons dies de neu. El bloc que dirigeix el tècnic Fred Beauviel a estat a l’estada sud-americana del 22 d’agost al 6 d’octubre, acumulant uns 30 dies d’esquí.

El bloc nacional, amb Àlex Rius, Xavier Cornella, Àlvar Calvo, Pirmin Estruga i Pere Cornella ha estat entrenant augmentant la intensitat i, fins i tot, amb algunes carreres per a acabar de posar la maquinària a lloc. A més, a l’expedició s’hi va afegir Bartumeu Gabriel, que es va incorporar el 19 de setembre per a incloure-hi entrenaments, però amb més cura per tal d’anar pas a pas amb la seva recuperació del genoll, del qual va ser operat als lligaments creuats.

Ara l’equip ja ha tornat amb els deures fets, 30 dies d’esquí a les cames i amb ganes de descansar primer i després reprendre la preparació. Per la seva part, Bartumeu Gabriel allargarà uns dies la seva estada a Xile, entrenant conjuntament amb l’equip format per Cande Moreno i Jordina Caminal, amb Xoque Bellsolà al capdavant com a entrenador.





Fred Beauviel, responsable de l’equip nacional masculí: “Ha estat una estada d’intentar de passar més dies a l’hemisferi Sud entre Corralco i Ushuaia per a poder entrenar, com han fet també molts altres equips per a poder entrenar a una neu d’hivern i provar condicions més dures també. També estar a Corralco, una vegada aquí, tot és més barat que no pas a Europa a qualsevol glacera. Hem tingut bastant sort a la primera part de l’estada a Corralco, vam poder treballar i després ja a Ushuaia no perds mai un dia d’entrenament, allà no falles. A Ushuaia pel rendiment és molt interessant perquè a més estàs entrenant amb els millors equips del món, que hi són també. La tornada a Corralco després vam tenir més nevades de les que hauria d’haver fet a finals de setembre i principis d’octubre. És cert que hem pogut esquiar, però no amb les condicions que esperàvem en aquesta darrera part”.