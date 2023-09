L’equip Guais del Pas, segon a la final de la World Robot Olympiad Spain23

L’equip Guais del Pas, a l’esquerra de la imatge en el segon lloc (Andorra Telecom)

El Palau Municipal d’Esports de la Seu d’Urgell ha acollit aquest matí de diumenge, 17 de setembre, la final nacional espanyola de la WRO 2023. Prop de 250 infants i joves han competit en la final espanyola de la WRO que organitza la Fundació EducaBOT.

Els quatre equips andorrans han realitzat un bon torneig, destacant el segon lloc de l’equip Guais del Pas de la Casa, entrenat per la professora Irene Monedero, que ha competit contra un total d’11 equips inscrits a la seva categoria.

En la categoria Star, per infants entre 8 i 12 anys, l’equip Brothers Team MG del Club Aula Tecnològica Loopa ha aconseguit el sisè lloc, l’equip Sara i Carla Team de la categoria Elementary, per infants de 8 a 12 anys, entrenat per l’Aula Tecnològica Loopa, ha aconseguit la 8a posició i finalment l’equip Els Dinos Andorrans, també del Club Aula Tecnològica Loopa, ha aconseguit la 6a posició.

Des d’Andorra Telecom, organitzador de la final andorrana que dona accés als equips guanyadors de cada categoria a la final espanyola, es felicita a tots els equips i entrenadors per l’esforç, compromís i entusiasme que han demostrat a la final.

Andorra Telecom promou la formació de la robòtica i innovació entre els infants i adolescents a través de la competició de la First Lego league, que aplega equips de diferents escoles, i a través de la World Robotic Olympiad (WRO), que reuneix clubs de robòtica. L’objectiu és incentivar les activitats relacionades amb l’educació STEAM, un model pedagògic que agrupa cinc àrees -ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques- per a la resolució de problemes tecnològics.