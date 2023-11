L’equip femení deixa Storklinten pensant en les primeres curses

Les components de l’equip nacional i l’staff tècnic (FAE)

L’equip nacional d’esquí femení tanca la seva estada a Storklinten (Suècia) per a acabar de perfilar l’inici de temporada i de la competició. El grup, amb Carla Mijares, Íria Medina, Jordina Caminal i Clàudia Garcia, i amb els tècnics Guido Paci i Josh Alayrach va arribar a Suècia el passat 12 de novembre i tanca més de deu dies d’esquí.

A Storlklinten l’equip ha estat alternant tant el gegant com l’eslàlom per a sumar quilòmetres d’entrenament en pista. Les bones condicions han estat clau per a poder esquiar cada dia de forma òptima. Ara, una vegada finalitzada l’estada, l’equip canvia d’aires per a continuar amb els entrenaments i pensar en les primeres curses de la temporada.





Primeres carreres FIS

Les primeres curses de la temporada estaven previstes a Val Casies, el dia 27 de novembre, però aquestes s’han suspès. Així, finalment Íria Medina marxarà a Mayrhofen (Àustria), per a competir el dia 1 i 2 de desembre en gegant, mentre que Carla Mijares, per la seva part, serà a Adelboden (Suïssa) per a fer dos eslàlom FIS: 30 de novembre i 1 de desembre. Pel que fa a Jordina Caminal i Clàudia Garcia, a partir del 27 de novembre seran a Val Gardena per a fer un camp de supergegant i descens. Allà també hi ha previstes unes curses fins de l’1 al 3 desembre.