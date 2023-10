L’equip femení de fons tocarà neu a Davos aquest novembre

L’equip femení andorrà d’esquí de fons està realitzant aquests dies el treball físic “a casa”, esperant la pròxima concentració, i la neu, a Suïssa, on acudirà el pròxim 8 de novembre, previsiblement, ja amb la possibilitat de poder esquiar. Però, mentre no arriba la neu, els entrenaments continuen sent en sec amb rollerski.

Carola Vila i Gina del Rio tenen prevista aquesta estada suïssa del 8 al 19 de novembre. L’escenari serà Davos, lloc habitual d’entrenament de l’equip de la FAE en aquestes primeres setmanes de la temporada 2023-2024. Per a aquelles dates la previsió és que ja hi hagi neu per a poder esquiar en condicions.





L’última estada va ser a Ramsau

L’última concentració fora d’Andorra va ser a Ramsau, just abans de la presentació de la passada setmana a Andbank, quan es van oficialitzar les estructures dels equips de fons de la FAE, amb Carola Vila i Gina del Rio per una banda, i Irineu Esteve per l’altra.

Presentació de les estructures dels equips de fons de la FAE a la seu del patrocinador, Andbank (FAE)

A Ramsau va acudir l’equip femení, tot i que només amb Gina del Rio, ja que Carola Vila no va estar present per descans. A l’estada, amb Gina del Rio, l’andorrana va fer el treball planificat durant deu dies, tot i que en rollerski perquè la glacera encara es manté tancada per la manca de neu. “Va poder fer intensitat amb altres equips i, així, comparar-se amb altres corredores i va donar molt més de si per a veure com està respecte a altres esportistes del seu nivell”, ha explicat l’entrenador de la secció, Xabier del Val. “Per a mi va ser una estada molt bona, tot i la manca de neu, però estem tranquils tot i aquest hàndicap”, ha dit el tècnic, que confia en què la neu arribarà a Davos per a poder esquiar.