L’equip Ducks de la Seu, a punt per a la final mundial de la VEX Robotics Competition

L’equip Ducks Robòtica de la Seu, després d’aterrar a Dallas aquest dimarts (Foto: @ducksrobotica)

L’equip de robòtica Ducks, de l’Institut La Valira de la Seu d’Urgell, ja és a Dallas (Texas, EUA) per participar a la Final Mundial de la VEX Robotics Competition, acompanyats de docents i familiars. Els alumnes urgellencs han aconseguit accedir-hi després de ser els guanyadors de les fases territorial i estatal del certamen.

El grup d’estudiants va sortir dilluns des de l’estació d’autobusos de la Seu i, després de volar des de l’aeroport del Prat, ahir dimarts ja van arribar a Dallas, on ara duran a terme les acreditacions i els últims preparatius per a la competició. Els estudiants hi han viatjat al costat de la seva coach, Angie Medina, i d’alguns pares, mares i tutors que els ajudaran al llarg d’aquests dies i els animaran durant les proves. L’equip el conformen tres noies i tres nois que estudien primer d’ESO: Laia Marcè, Mariona Vázquez, Arlet Maneff, Roc Cazorla, Arnau Vadell i Lohan Gómiz.

El viatge ha estat possible gràcies a una campanya de microcenatge en què han rebut el suport tant de companys de classe i de particulars com de diverses empreses i institucions que hi han fet aportacions econòmiques, amb l’objectiu de cobrir les despeses del viatge per a ells i els seus acompanyants. En poques setmanes han aconseguit reunir més de 20.000 euros per a fer possible el somni. Per això, ara han agraït la gran col·laboració rebuda, després de la crida que van fer tan bon punt van guanyar tres premis a la competició estatal de la VEX Robotics Competition, disputada a Palafrugell, i en conseqüència es van guanyar el dret a participar a la final mundial. Prèviament també havien estat els guanyadors d’una fase territorial, a Girona, en què s’enfrontaven principalment a equips de les comarques gironines.

En aquesta gran cita mundial, l’equip Ducks Robòtica es trobarà cara a cara amb uns 800 equips, que representen més de 50 països d’arreu del planeta. Al llarg de les darreres setmanes, a les instal·lacions de l’institut, els alumnes han ultimat la preparació de les proves i del robot amb què competiran, que han batejat com a ‘1714F’. El concurs compta amb l’aval d’algunes de les empreses més importants vinculades a aquest àmbit, tant dels Estats Units com del món, com per exemple el gegant tecnològic Google i la firma d’automòbils elèctrics Tesla.