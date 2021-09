L’equip d’esquí de fons pensa en millorar cada temporada

L’equip d’esquí de fons, amb Carola Vila i Irineu Esteve, ha estat present aquest dilluns a la roda de premsa realitzada a Andbank per tal d’explicar la pretemporada, així com els principals objectius de la campanya 2021-22. La Copa del Món continua sent el plat fort, especialment per a Esteve, però també per a una Vila que anirà tenint més presència en funció del nivell que vagi exposant. L’acte ha tingut la presència també del subdirector general de banca país d’Andbank, Josep Maria Cabanes, així com el gerent de la FAE, Carles Visa, i el director de la secció de fons, Joan Erola.

També estan en el calendari els Jocs Olímpics, com ha explicat Erola, però la temporada passa per estar en les millors condicions en la Copa del Món: “Si va bé la Copa del Món, és bastant probable que anem bé a la resta de competicions”.

La pretemporada ha comptat amb els entrenaments i concentracions al Refugi d’Entrenament en Alçada (REA) de Naturlandia, les competicions a Noruega de rollerski, i les quatre estades de setembre i octubre que es faran a l’Stelvio i que serveixen per posar la cirereta del pastís a la preparació. En aquest sentit, Erola ha destacat que s’ha recuperat la dinàmica de les estades després de les restriccions de la pandèmia.

A principis de novembre, l’equip començarà a córrer a les primeres FIS al nord d’Europa, però sense posar objectius inicials, sinó buscant el ritme de competició. En l’objectiu està la Copa del Món i els Jocs Olímpics, però especialment el circuit mundialista. D’Irineu Esteve es buscarà “mantenir la regularitat”, segons Erola, i millorar els resultats i el rendiment a cada any, i de Vila que augmenti el seu nivell per tenir més presència a la competició internacional.

Així mateix, l’equip aspira a apostar més pels joves talents com Gina del Rio i Quim Grioche, que aquest any intentaran fer tota la Copa d’Europa júnior. “Creiem que el nivell ha millorat i que estan preparats per fer aquesta competició”, ha explicat el director de la secció de fons.