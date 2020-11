L’equip d’esquí de fons espera l’inici de les competicions després d’una bona pretemporada

Aquest dimarts s’ha presentat oficialment l’equip d’esquí de fons de la Federació Andorrana d’Esquí, que comptarà novament amb Irineu Esteve i Carola Vila. Amb objectius diferents, els dos esperen l’inici de les competicions amb moltes il·lusions i amb certa incertesa per la pandèmia mundial, després d’una pretemporada molt bona en què han pogut esquiar i entrenar en bones condicions.

La presentació s’ha fet amb el suport d’Andbank, que un any més continua sent el patrocinador principal de la secció de fons de la FAE. Segons ha manifestat Josep Maria Cabanes des d’Andbank, “continuem treballant perquè pugueu triomfar i seguir endavant”, en una mostra més del suport que l’equip necessita.

En la mateixa línia s’ha manifestat el secretari d’Estat d’Esports, Justo Ruiz, que ha apel·lat a la gran il·lusió que el món de l’esport andorrà diposita en Carola Vila i Irineu Esteve, atesos als resultats dels últims anys. “Amb Irineu, ja consolidat com una de les nostres figures, i amb la Carola, que va fer una gran temporada, ens espera un futur que ens omple d’il·lusió i optimisme”, ha declarat Ruiz.

Per part de la FAE, el seu president, Pepi Pintat, ha assegurat que la Federació és conscient “del moment difícil que estem passant, però sumant esforços els superarem”. Pintat ha agraït “l’ajuda d’Andbank així com de Govern, sense els quals no podríem posar en marxa la secció. Aprofito per donar les gràcies als tècnics per la feina que fan i espero que sigui una temporada d’èxits”.

En l’aspecte esportiu, el tècnic Joan Erola, ha destacat la pretemporada de l’equip: “Ha sigut una pretemporada molt bona a la Rabassa, al centre de tecnificació que tenim a dalt. Al setembre hem treballat molt bé a Stelvio, amb quatre estades de neu. Ha sigut una de les millors pretemporades que hem tingut”. Amb tot, Erola vol continuar amb aquesta línia de treball abans no comencin les carreres: “Ens queda novembre, que és un mes delicat perquè no comencen les curses fins a final de mes i esperem que no quedi tallat i continuar amb la dinàmica que tenim fins ara”.

Els objectius de la temporada són, en el cas d’Irineu Esteve, la Copa del Món i el Tour d’Ski. Al febrer serà el Mundial absolut, a Obersdorf (Alemanya) del 22 febrer al 7 de març, mentre que el Tour d’Ski té prevista la primera cursa a Suïssa l’1 de gener.

Pel que fa a Carola Vila, Joan Erola ha explicat que és “més incert” perquè s’han de confirmar les curses de la Copa d’Europa, que seria el seu objectiu de competició. El director de l’equip de fons ha deixat clar que, en el cas que no pogués competir en Copa d’Europa, faria curses de Copa del Món: “Volíem combinar algunes Copes del Món i potser hem de fer un avançament, encara que no ens agradi gaire, però serà millor que quedar-se sense competir”. Vila té en ment també el Mundial sub-23 i júnior, que de moment està anul·lat en la seva cita de Polònia (Zakopane), tot i que la FIS busca una altra localitat per fer-lo. Per això, Erola ha manifestat que no es descarta que Carola Vila “vagi al Mundial absolut, depenent de com evolucioni la temporada”.

L’equip marxa a Davos (Suïssa) aquest diumenge, per tornar a entrenar en neu natural. El calendari de competicions marca que la primera cita sigui la prova FIS de Santa Caterina, a Bormio (Itàlia), el 28-29 de novembre, tot i que és una cursa que, com la majoria, depenen de l’evolució de la pandèmia per confirmar la seva realització. Després d’aquesta cita FIS, arribarà la Copa del Món de Noruega, a Lillehamer, que serà en format pursuit amb ordre de sortida segons la puntuació FIS de cada corredor. Aquesta Copa del Món serà el 5 i 6 de desembre. Igualment, la primera cita de la Copa d’Europa per a Carola Vila serà a Hooms (Suïssa), també el 5 i 6 de desembre.

Irineu Esteve, fondista: “Intentarem fer la Copa del Món, l’afrontem igual que l’any passat, no ha canviat molt i hem pogut entrenat molt bé. Ara anem a Davos a tocar neu i les curses les afrontarem de la mateixa manera. Excepte que no hi haurà públic, no canviarà molt. Els màxims objectius són el Tour d’Ski i els Mundials. Al Tour d’Ski em trobo còmode i em fa molta il·lusió competir-hi. No puc dir possible resultat perquè no he fet cap cursa i no sabem ben bé com estem respecte a la resta de corredors. Ja veurem on podré estar quan comenci la Copa del Món. Intentarem fer-ho el millor possible. La pandèmia no ens va canviar tant la pretemporada, si de cas a mitjans d’abril perquè de normal esquiàvem, i el maig van ser les vacances. Les curses de roller no s’han fet, però el Passo Stelvio no ha canviat res i respecte a les curses no hi ha canvis significatius. Hi ha una mica d’incertesa, però estem bé i motivats per aquesta temporada”.

Carola Vila, fondista: “Fins ara no hem pogut medir-nos amb altres competidors, esperem que es faci la Copa d’Europa, però si no es fa tenim el pla B de fer la Copa del Món, encara que volíem que fos més tard. Crec que el Mundial absolut és una carrera que es pot fer bé. Si em classifico i compleixo els criteris per anar-hi, espero fer-ho el millor possible”. “El que més ha canviat és que no hem fet cap competició de rollerski, però hem mantés la motivació, sempre pensant que podrem fer els calendaris complets. Hi ha incertesa d’on estarem, perquè no ens hem comparat amb cap altra corredora, però hem fet alguns tests i respecte a l’any passat hem millorat una mica”.

Els protocols

Els protocols arrel de la pandèmia mantenen la incertesa en les carreres perquè algunes proves han d’estudiar la viabilitat econòmica de la seva realització. És el cas de les curses FIS com les de la Copa d’Europa, tot i que, de moment, no hi ha cap prova suspesa a hores d’ara. Així mateix, en principi la Copa del Món està assegurada.