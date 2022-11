L’equip d’esquí de fons de la FAE entrena a Val Senales (Itàlia) fins aquest dijous

L’equip al complet d’esquí de fons de la Federació Andorrana d’Esquí, amb els joves Quim Grioche i Gina del Rio, i amb Irineu Esteve i Carola Vila -també estan amb l’estructura nacional l’espanyol Imanol Rojo i el brasiler Manex Silva- es troba a la glacera de Val Senales (Itàlia) en una nova estada de preparació.

L’equip va arribar el 27 d’octubre i s’hi estarà fins aquest dijous, dia 3 de novembre. La idea inicial dels responsables tècnics era entrenar aquests dies a Davos (Suïssa), però no ha pogut ser per culpa de les altes temperatures. Per això, Davos no obre fins el 5 de novembre, quan s’espera que les condicions de fred i neu millorin.

“Les condicions a Val Senales són molt bones, tant de neu com meteorològiques”, ha explicat el director de fons, Joan Erola. “L’equip, quan torni el 3 de novembre, serà a casa uns dies per a viatjar, ara sí, a Davos, el dia 12”.