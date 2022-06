L’equip d’esquí de fons, amb Esteve, Vila, Del Rio i Grioche, es troba d’estada a Font Romeu

L’equip d’esquí de fons al complet es troba ara mateix a Font Romeu per tal de fer una primera estada per augmentar la càrrega física i, específicament, en rollerski. Amb Irineu Esteve i Carola Vila com a membres de l’equip nacional i Gina del Rio i Quim Grioche del bloc júnior/EEBE, el grup de fons de la Federació aprofita el treball a les pistes de Font Romeu, que compta amb un circuit de rollerski de 2,5km. També es troba amb ells l’espanyol Imanol Rojo.

A meitat del mes de maig va començar la pretemporada i des de fa uns deu dies que l’equip ja ha introduït el roller en les sessions d’entrenaments. Abans es va realitzar tot un treball de base, cardiovascular i de força, per continuar ara amb aquest treball més específic com és el rollerski, alternant amb sessions de ciclisme o de muntanya.

Després d’aquesta primera estada a Font Romeu, durant el mes de juliol l’equip júnior amb Del Rio i Grioche viatjarà a Premanon amb l’equip de França de la categoria, mentre que Esteve i Vila seran a Naturlandia o bé a Font Romeu, en una estada encara per confirmar.

Ja a finals del mes de juliol i principis d’agost, l’equip nacional viatjarà a Noruega durant 15 dies per competir en rollerski.