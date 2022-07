Títol: L’equip de les noies

Escriptor/a: ALAPONT, Pasqual

Il·lustrador/a: Julia Cejas

Editorial: Baula

Col·lecció: Ala Delta

Pàgines: 142

Edat: a partir de 9 anys

L’equip de les noies té el títol, l’estil d’il·lustració i l’aparença d’una sèrie, com tantes altres hi ha en aquests moments en l’àmbit de la literatura infantil, però, com diuen alguns, sovint les aparences enganyen, i ens trobem davant d’una de les novel·les per a infants que enceta la nova imatge de la col·lecció «Ala Delta» de l’editorial Baula.

Allò que sí que aborda l’obra és un tema d’actualitat i moda, com és la puixança de l’esport femení en diferents disciplines. Pasqual Alapont situa l’acció en una escola per explicar com una, dues, tres… noies tenen la ferma convicció de formar un equip de futbol per tenir un espai propi al pati del centre, al mateix nivell que els nois, i fins i tot poder competir amb ells de tu a tu. Pasqual Alapont, un autor amb una extensa, consolidada i brillant trajectòria, posa tot el seu ofici al servei de la causa i belluga amb mestria un ampli ventall de personatges, tot caracteritzant amb precisió el tarannà de cadascun d’ells i diferenciant-los clarament els uns dels altres.

Això sí, la major part són personatges força estereotipats, i la història, a estones, desprèn un to políticament correcte. L’equip de les noies és ideal per llegir en un grup classe, ja que, per la qualitat literària i pels fils que enceta, pot satisfer els alumnes més lectors, i també els no tan lectors, pel tema, els fets i l’estira-i-arronsa entre els personatges.

Pep Molist / Clijcat / Faristol