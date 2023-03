L’equip de la Síndica de Greuges de Catalunya visita la Seu d’Urgell

La síndica, Esther Giménez-Salinas, en una recent intervenció al Parlament català (Foto: Parlament de Catalunya)

Tècnics de l’equip de la Síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, seran aquest dimecres vinent, 29 de març, a la Seu d’Urgell per a atendre consultes o queixes d’habitants de l’Alt Urgell. Segons ha informat l’Oficina de la Síndica, l’atenció específica per a la comarca es farà per telèfon o bé per via telemàtica, ja sigui amb videoconferència i per correu electrònic.

Per això, per a ser atès cal concertar prèviament l’entrevista al telèfon gratuït 900 124 124. També es pot fer el tràmit previ des del correu citaprevia@sindic.cat, al web https://visita.sindic.cat.

La jornada que la síndica dedicarà a l’Alt Urgell s’adreça especialment a consultes o queixes relatives a les administracions públiques superiors i a empreses subministradores de serveis bàsics, com poden ser telefonia, internet, electricitat, gas o aigua. Aquests sectors són els que solen generar més protestes adreçades a la defensora ciutadana de Catalunya.





La nova Síndica

Esther Giménez-Salinas és la nova Síndica de Greuges de Catalunya des del juliol passat, quan va rellevar Rafael Ribó, que havia ocupat el càrrec des del 2004. Giménez-Salinas és doctora en Dret i diplomada en Psicologia Aplicada per la Universitat de Barcelona. Entre d’altres càrrecs, entre 1981 i 1983 va dirigir el Servei de Defensa Jurídica del Menor a la Generalitat, on de 1983 a 1993 va ser directora del Centre d’Estudis Jurídics. Més endavant, de 1993 a 1997, va ser membre del Comitè Científic de Política Criminal al Consell d’Europa.

En l’àmbit acadèmic, Giménez-Salinas ha estat rectora de la Universitat Ramon Llull (entre 2002 i 2012) i des de 1996, també a la URL, és catedràtica de Dret Penal i Criminologia a la Facultat de Dret d’ESADE.