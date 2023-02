L’equip de fons perfila la preparació dels Mundials a Passo di Lavazè

Vídeo: FAE

Els Campionats del Món d’esquí de fons es disputen del 21 de febrer al 5 de març a Planica (Eslovènia) i l’equip de fons segueix amb la seva programació d’entrenaments. L’staff tècnic, amb els fondistes Irineu Esteve i Carola Vila, es troben a Passo di Lavazè (Itàlia), on alternen sessions de resistència en alçada amb la intensitat a cotes més baixes.

L’equip finalitzarà aquest cap de setmana un període de 15 dies d’entrenament a Passo di Lavazè -amb el parèntesi al mig de la Copa del Món de Toblach-, amb el que és també una concentració de cara a la cita mundialista de finals de febrer i principis de març.

“Hem fet treball de moltes hores, intercalant amb treball de força, per a preparar en alçada el Mundial, aquí, a Passo di Lavazè”, ha informat el director de la secció de fons, Joan Erola. L’equip ha estat exercitant-se tant en alçada com “a la pista de baix de Copa del Món per fer els treballs d’intensitat”. Tot plegat està destinat a trobar el punt òptim de forma d’Irineu Esteve i Carola Vila, per tal d’arribar en les millors condicions als Campionats del Món.

Dissabte a la tarda l’equip deixarà ja la concentració italiana per a tornar a casa, on s’hi estaran els següents sis dies abans de tornar a viatjar en direcció a Planica.