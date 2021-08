L’equip de fons entrena a Noruega i correrà el Blink Festival

L’equip de fons de la FAE ha viatjat a Sadnes (Noruega) per a continuar amb la preparació de la temporada d’hivern. L’expedició està formada per Irineu Esteve, Carola Vila i l’espanyol Imanol Rojo, i els joves Quim Grioche i Gina del Rio, a més del cos tècnic encapçalat pel director Joan Erola.

L’equip treballarà fins al 9 d’agost a terres noruegues. Durant l’estada es realitzaran entrenaments de roller-ski amb tirades llargues, aprofitant l’orografia de la zona, més plana, i també fent ús de la pista de roller-ski que hi ha a la zona.

També hi haurà moment per a la competició i per a començar a veure els estats de forma dels esportistes andorrans. El Blink Festival de Sadnes acull, com cada any, als millors de l’especialitat.

Així, el pròxim 5 d’agost l’equip competirà a la Pujada a Lysebotn. El 6 correran en clàssic a la pista de roller-ski, i el dia 8 competiran en la cursa per equips (dos homes i una dona), amb Irineu Esteve, Imanol Rojo i Carola Vila, que hauran de completar 120 km entre els tres.

Joan Erola, director de fons: “Aquestes curses estan bé perquè ens podrem comparar amb els països més potents. De Noruega estaran tots, potser també russos, americans, francesos… tots els equips més forts, i això ens servirà per a veure com estem en la preparació d’estiu respecte a les nacions més fortes”.