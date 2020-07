L’equip de fons entrena a casa amb rollerski

L’equip d’esquí de fons de la FAE, amb Irineu Esteve i Carola Vila, va iniciar la pretemporada fa setmanes amb treballs de força al Refugi d’Entrenament en Alçada (REA) situat a la Rabassa. Ara el treball se centra fonamentalment en entrenaments purs de fons, amb rollerski tant a la Rabassa com a zones properes.

Les estades al Refugi d’Entrenament en Alçada es fan periòdicament, combinant exercicis per preparar el cos de cara a la pròxima temporada. Precisament aquesta setmana passada la intensitat del treball ha estat ben alta, per la qual cosa els esportistes combinaran ara amb alguna sessió més suau.

Entre les activitats, a més del treball de roller, també hi ha gimnàs, així com sortides en bicicleta tot terreny per anar variant i també facilitar l’adaptació a l’esforç.