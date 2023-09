L’equip de fons competirà al Trofeu Sportful de rollerski de diumenge

Del Rio i Vila entrenant en indoor a Alemanya (FAE)

L’equip de fons de la FAE al complet, amb Irineu Esteve, Carola Vila i Gina del Rio competiran el pròxim cap de setmana al Trofeu Sportful de rollerski. La cita serà el diumenge a Feltre (Itàlia). Tant Irineu Esteve com el bloc format per Carola Vila i Gina del Rio han estat entrenant les últimes setmanes en roller i alternant amb treball físic. Aquesta setmana, però, Vila i Del Rio han afegit una estada d’una setmana a Oberhof (Alemanya), per a entrenar al túnel indoor i tornar a posar-se els esquís.

Les andorranes entrenen al túnel d’Oberhof des del passat diumenge, i finalitzen l’estada aquest divendres, per a viatjar el dissabte a Feltre (Itàlia), on es disputa l’Sportful el diumenge, ja en roller.

Esteve, per la seva part, ha continuat amb els seus entrenaments de rollerski posant la maquinària a punt per a la prova italiana, cursa que ha guanyat ja en quatre ocasions i de la qual és l’actual campió. Carola Vila, que ja va ser campiona júnior en el seu moment, va ser 7a l’any passat.