L’equip català d’esquí de muntanya prepara els Campionats del Món que s’han de celebrar a Andorra

El Centre de Tecnificació d’Esquí de Muntanya de Catalunya ha fet una concentració de dos dies a Espot per preparar les properes proves en les quals preveuen participar. L’estada ha comptat amb la presència de tot l’equip català, que s’ha entrenat a l’estadi de competició de l’estació pallaresa, complint amb totes les mesures de seguretat vigents contra la COVID-19.

L’equip de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), amb la col·laboració del Club d’Esquí d’Espot, ha pogut realitzar entrenaments enfocats en el traçatge i els descensos. Per poder fer-ho de manera acurada i individualitzada, els tècnics han gravat vídeos dels esportistes realitzant els exercicis, que més endavant han visualitzat per fer anàlisi de la tècnica de cadascun i les possibles correccions.

Els esquiadors han millorat així la seva tècnica per preparar-se de cara als Campionats del Món, que se celebraran de l’1 al 6 de març a Andorra, com també per a la Copa d’Espanya i el Campionat estatal per equips en el cas dels integrants més joves. De moment, la propera cita serà el 27 i 28 de febrer amb la segona prova de la Copa d’Espanya, a Panticosa. Entre els membres de l’equip hi ha l’urgellenc Jordi Alís (Cerdanya Skimo Team).

La FEEC també ha organitzat aquests dies una estada de tecnificació de la Selecció Catalana d’Escalada (amb les categories U12, U14, U16, U18, U20 i absoluta) i l’equip català de paraescalada. En aquest cas, s’ha fet a Arenys de Munt (Maresme). Les sessions les dirigien Ivan Terricabras, seleccionador i director tècnic del CTEEC, i Manolo Navarro, director tècnic de la Selecció Catalana. Els entrenaments es van fer a la Sala Golem, tot seguint els protocols de seguretat de la FEEC i les mesures de prevenció del coronavirus.