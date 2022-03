L’Epilèpsia: què es i com actuar davant d’una crisi

L’epilèpsia és una patologia crònica d’origen neurològic caracteritzada per accessos sobtats acompanyats de convulsions i pèrdues del coneixement, així com d’altres efectes, causada per un excés d’activitat elèctrica de les neurones.

Quan una persona té almenys dos d’aquests episodis en la seva vida, ja es pot dir que sofreix aquesta malaltia.

Encara que les crisis no solen ser greus i duren amb prou feines entre un i cinc minuts, és important saber com actuar per a minimitzar o evitar els possibles riscos.

El primer i més rellevant que hem de fer, és mantenir la calma en tot moment i retirar del voltant qualsevol objecte que pugui ocasionar algun mal a la persona, col·locar un coixí o una peça de roba sota el cap perquè no es colpegi contra el terra i tombar la persona de costat.

També cal tenir en compte que no se li ha d’administrar cap medicament o aliments per la boca perquè no pugui ennuegar-se i tampoc subjectar-la perquè no es mogui o per paralitzar les convulsions.

Només telefonarem a emergències si les convulsions duressin més de deu minuts o bé l’afectat hagi pogut lesionar-se.

Hi ha dos tipus d’epilèpsia:

L’Epilèpsia Focal (en la qual només estan afectades unes neurones concretes).

L’Epilèpsia General (quan totes les neurones estan afectades).

Les causes que originen aquesta malaltia són diverses, podent-se ser: genètica, estructural (apareix a conseqüència d’algun fet concret com un traumatisme, ictus, tumor, infecció, consum d’alcohol o exposició a substàncies tòxiques, etc.) o desconeguda (quan es produeixen lesions estructurals microscòpiques, difícils de determinar).

Justament d’aquest últim grup, són la tercera part del total dels diagnosticats.

Afortunadament, el 70% de les persones epilèptiques es controlen amb tractament farmacològic. La resta, poden requerir cirurgia o dietes cetogèniques per al seu control.