L’EOI de la Seu obre les preinscripcions per al curs 2025-2026

L’Escola Oficial d’Idiomes de la Seu d’Urgell obre dilluns vinent, 1 de setembre, el període de preinscripció per a matricular-se al nou curs 2025-2026. El tràmit es podrà dur a terme fins al 8 de setembre. L’EOI urgellenca continuarà enguany oferint formacions de català, de forma semipresencial, de cara a obtenir el certificat C2, atesa la demanda que hi ha actualment per a disposar d’aquesta acreditació de nivell en la llengua del país.
Paral·lelament, l’escola d’idiomes continua amb la seva oferta de cursos d’anglès, que permeten igualment obtenir certificats oficials. Presencialment, es pot cursar els nivells A1, A2, B1, B2.1 i B2.2. I en format semipresencial, els nivells A2, B1, B2.1, B2.2 i C1.
L’oferta de l’EOI es completa amb l’apartat de francès, en què en format presencial es pot estudiar per als nivells A1 i A2; i en semipresencial, per a B1, B2.1 i B2.2.
Les persones interessades es poden posar en contacte amb el centre a través del web www.eoilaseu.cat, al telèfon 973 35 44 46 o bé adreçant-se a les instal·lacions del carrer Capdevila 29 (1r pis), que formen part del Centre Cultural Les Monges.