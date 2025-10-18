L’EOI de la Seu celebrarà la seva Setmana Cultural del dilluns al divendres que ve

L’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) de la Seu d’Urgell celebrarà del 20 al 24 d’octubre -de dilluns a divendres vinents- la seva Setmana Cultural. La xerrada inaugural del curs 2025-2026, a càrrec del músic i dinamitzador cultural, Ivan Caro, amb el títol “Musicant el Pirineu”, tindrà lloc el dimarts, dia 21 d’octubre, a les 20 hores, a la sala La Immaculada. La xerrada, així com els altres actes són oberts a tothom.
Pel que fa a les jornades de portes obertes, aquestes es duran a terme el dilluns (de 18:45 a 19:15 hores) i el dijous (de 17:30 a 18:15 hores). Respecte a l’activitat “Tast de Llengües” es farà el dimarts (de 18:15 a 19:45 hores i el dimecres (de 18 a 19 hores.
Es pot consultar a la web i a les xarxes de l’EOI de la Seu d’Urgell tota la resta d’activitats en anglès, català i francès, els horaris i els espais on tenen lloc.