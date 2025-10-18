L’EOI de la Seu celebrarà la seva Setmana Cultural del dilluns al divendres que ve

Cartell anunciant la xerrada inaugural (Aj. la Seu)
L’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) de la Seu d’Urgell celebrarà del 20 al 24 d’octubre -de dilluns a divendres vinents- la seva Setmana Cultural. La xerrada inaugural del curs 2025-2026, a càrrec del músic i dinamitzador cultural, Ivan Caro, amb el títol “Musicant el Pirineu”, tindrà lloc el dimarts, dia 21 d’octubre, a les 20 hores, a la sala La Immaculada. La xerrada, així com els altres actes són oberts a tothom.

Pel que fa a les jornades de portes obertes, aquestes es duran a terme el dilluns (de 18:45 a 19:15 hores) i el dijous (de 17:30 a 18:15 hores). Respecte a l’activitat “Tast de Llengües” es farà el dimarts (de 18:15 a 19:45 hores i el dimecres (de 18 a 19 hores.

Es pot consultar a la web i a les xarxes de l’EOI de la Seu d’Urgell tota la resta d’activitats en anglès, català i francès, els horaris i els espais on tenen lloc.

