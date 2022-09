L’endeutament públic s’ha incrementat a, Andorra, el +16,5% l’any 2021 respecte a l’enregistrat el 2020

L’endeutament públic del sector institucional “S.13 Administracions públiques”, d’acord amb el Sistema europeu de comptes 2010 (SEC 2010), engloba el Govern d’Andorra, les entitats no de mercat i les institucions sense finalitat de lucre, les societats públiques no de mercat, els comuns i el Fons de la Seguretat Social (CASS i Fons de Reserva de Jubilació). Definits en aquests termes, l’endeutament públic s’ha incrementat el +16,5% l’any 2021 respecte a l’enregistrat l’any 2020, i ha passat de 1.173,2 a 1.366,5 milions d’euros.

En relació amb la ràtio de l’endeutament públic respecte al PIB nominal, pel que respecta al sector “Administracions públiques”, per a l’any 2021 se situa en el 48,5%, el que suposa 2,1 punts percentuals més que al 2020 i 9,4 punts percentuals més que la mitjana dels darrers 5 anys. Pel que fa al Govern d’Andorra, la ràtio se situa en el 46,2% per al 2021, el que suposa 2,6 punts percentuals més que al 2020 i 10,3 punts percentuals més que la mitjana dels darrers 5 anys.

En referència a l’endeutament per càpita, per a aquest 2021 arriba a un import de 17.181 euros, un 14,3% més que l’any anterior i un 25,3% respecte la mitjana dels darrers 5 anys.

Segons la seva maduresa o termini de venciment, l’endeutament a curt termini l’any 2021 s’incrementa el +98,6% i l’endeutament a llarg termini disminueix el -4,9%; l’endeutament a curt termini no bancari incrementa el +276,0% mentre el bancari disminueix el -90,1%. L’endeutament a llarg termini no bancari augmenta el +3,1% mentre que el bancari disminueix el -52,2%.

La distribució de l’endeutament l’any 2021 és del 35% a curt termini i del 65% a llarg termini, mentre que al 2020 la distribució era del 21% a curt termini i el 79% a llarg termini.

Per tipus d’endeutament, en l’exercici del 2021 l’endeutament bancari disminueix el -69,8% i l’endeutament no bancari augmenta el +40,2%; l’endeutament bancari i a curt termini disminueix el -90,1% i a llarg termini el -52,2%. La distribució de l’endeutament l’any 2021 és del 6% el bancari i el 94% el no bancari, mentre que al 2020 la distribució era del 22% a curt termini i el 78% a llarg termini.

Es constata un increment al llarg dels anys de l’endeutament no bancari respecte del bancari, i es descentralitzen així els subscriptors del deute més enllà del sector bancari mitjançant l’emissió de deute públic.

D’altra banda, en aquesta nota informativa també s’hi inclouen els resultats pressupostaris de l’exercici, de caixa i de gestió, del període 2016-2021, per tal de complementar la informació relativa als equilibris pressupostaris i el seu finançament en termes d’endeutament públic.