L’enciam consumit semblaria ser el causant de diverses intoxicacions

En opinió del Ministre de Salut, Albert Font, les intoxicacions alimentàries produïdes al casal d’avis d’Encamp, els esports d’estiu d’Escaldes-Engordany i Casa Calones són un fet aïllat, per la qual cosa, no veu necessari obrir un expedient a l’empresa de restauració que subministrava els àpats. El Ministre ha aportat llum sobre les possibles causes que haurien provocat aquestes intoxicacions i, tot apunta, que el culpable seria l’enciam.

Albert Font, ha afegit que, un cop coneguts els casos, es va procedir a posar en marxa un protocol per a examinar la cuina de l’empresa. Els inspectors encarregats de fer-ho no haurien trobat cap anomalia i, fins i tot, asseguren que compleix completament els requisits sanitaris en matèria d’alimentació.

Pel que fa a les persones intoxicades, aquestes evolucionen bé i tan sols una d’elles hauria acudit a l’hospital per a informar-se del què calia fer en aquests casos.