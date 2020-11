L’encesa de l’enllumenat de Nadal d’illa Carlemany, aquest dijous amb format virtual

El centre comercial illa Carlemany continua donant el tret de sortida a la campanya de Nadal amb la tradicional encesa de l’enllumenat. L’esdeveniment s’havia convertit en un clàssic dels últims anys, ja que era el primer establiment del país que posava en marxa la decoració d’aquestes dates tan assenyalades, i ja era tot un referent consolidat. La situació generada per la Covid-19 no permet concentrar nombrós públic com en darreres edicions i és per això que l’acte ha canviat de format i serà virtual, emetent-se just abans de l’Informatiu vespre d’Andorra Televisió (aproximadament a les 20:35 hores) demà dijous 26 de novembre. També es podrà seguir, a la mateixa hora, per les xarxes socials del centre comercial i pel web www.nadalailla.ad.

A l’encesa 2020 no hi haurà un personatge famós conduint l’esdeveniment, com en altres anys. D’aquesta manera, el protagonisme recau en persones que, dia rere dia, atenen als comerços d’illa Carlemany, i a més, des del dia que es va obrir. Així, són sis persones escollides les encarregades de fer l’acte, amb el qual s’ha volgut comptar també amb músics del país, com aposta a aquest sector que també s’ha vist afectat per les restriccions.

Per encàrrec d’illa Carlemany, el grup andorrà Melicotó -format pels germans Marc i Laia Rodríguez Jareño- ha compost la cançó “Cau la nit“, una nadala que sonarà acompanyada al violoncel pel també músic andorrà Jordi Claret.