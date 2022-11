L’Encamp Nit es consolida com a referent d’oci alternatiu amb participació record de més de 500 joves

“Encamp Nit” es consolida com a referent d’oci alternatiu després de que ahir dissabte al vespre aplegués una participació rècord de l’edició amb més de 500 joves d’arreu del país. Després de dos anys sense poder-se celebrar l’esdeveniment els joves del país han respost amb ganes de continuar apostant per aquest tipus d’activitats. Així, per exemple, s’ha pogut constatar en l’acció de participació ciutadana impulsada pel Fòrum de la Joventut d’Andorra on molts joves van manifestar-se en aquesta direcció.

“Encamp Nit” va acollir una vintena d’activitats esportives, culturals, videojocs, dansa, música, algunes d’elles en un format competitiu que va permetre endur-se una trentena de premis aportats pels col·laboradors de l’esdeveniment, fins a una quinzena d’entitats i empreses del país. Tots els joves es van endur una samarreta commemorativa de l’esdeveniment organitzat pel comú d’Encamp.

En paraules d’un dels responsables del comú d’Encamp de l’Encamp Nit, Àlvaro Rodríguez, “la resposta dels joves ha estat espectacular”. Rodríguez també ha volgut destacar que “aquesta edició hem aplegat més col·laboradors que mai i els volem donar les gràcies per creure en la possibilitat d’organitzar activitats d’oci alternatiu que com ha quedat palès els joves també ho valoren molt positivament”.

Rodríguez va explicar que “Encamp Nit neix amb la idea de donar resposta a la falta d’activitats o d’elements d’oci nocturn per al jovent. Esperem que es pugui seguir gaudint molts anys més i a poder ser a altres parròquies”

Per la seva part, la directora del Departament, Maribela Moreno, va destacar “la implicació de tot l’equip de joventut per a organitzar un esdeveniment que doni resposta a les inquietuds dels joves”.

La nit va començar amb la música en directe de “Sound de Secà” que va donar la benvinguda amb una batukada a la porta del Complex i posteriorment va impartir un taller de percussió, així com la masterclass de dansa del reconegut ballarí del duo Braids, Christian Vieira, en col·laboració amb l’escola TC Dansa que va omplir la Sala de Festes.

En la vessant esportiva, la sala polivalent va acollir les diferents competicions, el Bàsquet 3×3 (amb la col·laboració de la Federació Andorrana de Basquetbol), el Voleibol 4×4 (amb la col·laboració del Club Vòlei Encamp) i el Futbol 5×5 (amb la col·laboració del FC Pas de la Casa) amb una bona participació d’esportistes i de públic animant als equips.

Els joves atrets per l’entorn més tecnològic van poder gaudir dels tornejos de FIFA 23 2×2, Just Dance, batalla rítmica Beat Saber VR i d’un taller de conducció digital GT amb la col·laboració d’ACA e-Sports.

L’àrea de jovent va acollir la introducció als jocs de rol amb ‘Everlastream’ que va ser tot un èxit conjuntament amb el primer torneig de globus, batejat com a “Ballon Encamp Cup” que va aplegar una vintena de parelles competint per a evitar que el globus caigués a terra i que va despertar molta curiositat entre els assistents.

El taller de parkour va ser un dels espais més visitats durant tota la nit i va aconseguir cridar l’atenció dels més joves de forma continuada, podent grimpar per la zona preparada a dins del Complex. La nit va continuar amb el taller ‘Funda Mòbil’ amb ‘Sardinette Shop’, el Taller DJ amb el Disc-Jockey ‘Kurt Heisz’ i va acabar amb una xocolatada per a tots els assistents.