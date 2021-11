L’encaix positiu amb Europa, eix de les XXII Jornades de la SAC, en col·laboració amb la CEA

La Societat Andorrana de Ciències (SAC) i la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) oferiran el pròxim 30 de novembre a Andorra la Vella, les XXII Jornades de la Societat Andorrana de Ciències, que porten per títol “Andorra, i el seu encaix positiu amb la Unió Europea”.

Aquesta és la primera vegada que la CEA col·labora en l’organització d’aquestes jornades, que compten amb una llarga trajectòria de la mà de la Societat Andorrana de Ciències, qui posteriorment sempre n’edita els continguts en un llibre.

En aquesta ocasió la temàtica vol incidir en tot allò que l’encaix europeu pot aportar als diferents àmbits de la societat andorrana, i per aquest motiu s’han programat una trentena de ponències per escoltar diferents punts de vista, provinents de tots els sectors, tant econòmics, com culturals i socials.

Entre els ponents hi ha empresaris com Jose Maria Roger, Alberto Rossi o Jordi Prat, així com responsables de parapúbliques com Albert Moles i Jordi Nadal, directors de FEDA i Andorra Telecom respectivament. També hi participaran excaps de govern com Albert Pintat o Marc Forné, representants de les professions liberals com Sophie Bellocq, presidenta del Consell de Professionals Liberals d’Andorra i experts financers, com Gilbert Saboya.

La cultura, també estarà representada a través de la veu del músic Oriol Vilella o l’editor Oliver Vergés. Altres sectors com la construcció, la farmàcia, el transport de viatgers o les duanes també podran fer sentir la seva veu. Les sessions es desenvoluparan a la sala Consòrcia del Centre de Congressos d’Andorra la Vella, en sessió de matí i tarda, de les nou del matí a la una del migdia i de les tres a les sis de la tarda, i seran coordinades pel director de la CEA, Iago Andreu.​

Per facilitar al màxim la difusió de l’esdeveniment, aquest serà retransmès via streaming a través del YouTube de la patronal. Posteriorment, les ponències es podran visualitzar des de la web de la CEA.