L’ENA fa un càsting per a seleccionar els intèrprets del projecte F5

El càsting tindrà lloc el divendres, 30 d’agost (ENA)

L’Escena Nacional d’Andorra (ENA) obre convocatòria per a seleccionar els i les sis artistes intèrprets que formaran part del projecte F5, una proposta escènica col·lectiva que combina creació intensiva, interdisciplinarietat i celebració artística. El càsting tindrà lloc el divendres, 30 d’agost, a la sala dels Arcs de la Massana, i està adreçat a artistes residents o vinculats al país de totes les edats i branques artístiques. Es convida a participar intèrprets de disciplines com el teatre físic, el teatre de text, la dansa, la música, la performance i altres formes d’expressió escènica, amb ganes de compartir un procés col·laboratiu i experimental.

El projecte es desenvoluparà del 15 al 21 de setembre, amb un laboratori intensiu de creació que culminarà amb una mostra final oberta al públic el dissabte, 21 de setembre, al Teatre de les Fontetes de la Massana. Els artistes seleccionats rebran una remuneració de 720 euros bruts.

F5 no és només un espectacle: és un espai de trobada, de risc i d’experimentació compartida, on el procés creatiu col·lectiu és el veritable eix del projecte.

La convocatòria coincideix amb el llançament de la nova pàgina web de l’ENA (www.ena.ad), una eina pensada per a facilitar l’accés a recursos per al sector artístic i per a oferir informació actualitzada sobre els projectes en marxa. Les persones interessades a participar en el càsting poden fer la seva inscripció a través del formulari de contacte disponible a la nova web.

F5 forma part de les noves línies de programació impulsades per l’actual direcció de l’ENA, amb la voluntat de generar espais de trobada, experimentació i visibilitat del talent jove i emergent al país.