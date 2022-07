L’Empresa Familiar Andorrana trasllada a Salvador Illa els neguits sobre l’aeroport

El president de l’Empresa Familiar Andorrana (EFA), Daniel Armengol, i el secretari tècnic de l’entitat, Joan Tomàs, han rebut aquest dimecres la visita del primer secretari del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) i cap de l’oposició al parlament català, Salvador Illa, que es troba de visita a Andorra.

Durant la trobada s’han tractat aspectes de l’actualitat general, econòmica i social. Des de l’EFA s’ha traslladat a Salvador Illa diversos neguits relacionats amb la gestió de l’aeroport Andorra – La Seu d’Urgell i les infraestructures que permetin una millor connexió amb l’estat veí del sud.

En acabar la trobada el president de l’entitat andorrana ha fet una valoració positiva i ha assegurat que “és important mantenir un bon veïnatge, ja que si nosaltres anem bé ells van bé i si ells van bé nosaltres anem encara millor”.

Armengol, que ha subratllat que “qualsevol interlocució amb els països veïns sempre és benvinguda”, ha afegit que “el diàleg ha estat sempre la base de l’EFA i a través d’aquest diàleg i la bona interlocució es propicia un millor creixement per a totes les parts. Trobades com la d’avui són una bona via per a mantenir una bona col·laboració entre Andorra i Catalunya”, ha conclòs.

Salvador Illa ha signat en el llibre d’honor de l’EFA i ha posat en relleu el paper que ha tingut aquesta associació en la “prosperitat” del país al llarg dels darrers 20 anys de feina feta d’acord a uns valors que ha dit compartir. També ha manifestat la voluntat d’una relació de respecte mutu i “entesa i col·laboració estreta”.

A la trobada hi era present també l’ambaixador d’Espanya a Andorra, Àngel Ros, que ha acompanyat Salvador Illa.