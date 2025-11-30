L’empelt capil·lar consisteix a trasplantar fol·licles pilosos sans d’una zona del cuir cabellut —anomenada zona donant— a una altra zona on hi ha pèrdua de cabells o calvície —la zona receptora. Els fol·licles trasplantats continuen creixent de manera natural, ja que mantenen les seves característiques genètiques de resistència a la caiguda.
Actualment, hi ha dues tècniques principals:
- Tècnica FUE (Follicular Unit Extraction)
- Es tracta d’extreure individualment els fol·licles pilosos amb microinstrumental.
- No deixa cicatrius visibles i permet una recuperació més ràpida.
- És la tècnica més utilitzada avui dia.
- Tècnica FUT (Follicular Unit Transplantation)
- Consisteix a extreure una fina banda de pell amb cabells de la zona donant.
- Posteriorment, es divideix en unitats fol·liculars i es trasplanten a la zona receptora.
- Pot deixar una petita cicatriu lineal, però permet trasplantar una gran quantitat de cabells en una sola sessió.
El procediment es realitza sota anestèsia local, i la intervenció pot durar entre 4 i 8 hores, segons l’extensió de la zona a tractar. Aquest tipus d’intervenció es duu a terme en clíniques especialitzades en cirurgia capil·lar, sota la supervisió de metges experts en dermatologia o cirurgia estètica.
Espanya és un dels països europeus amb més tradició en aquest camp, amb clíniques reconegudes a ciutats com Barcelona, Madrid o València. També és habitual que alguns pacients viatgin a Turquia, país conegut per oferir aquest servei a preus més competitius.
L’empelt capil·lar es recomana quan:
- La pèrdua de cabells estable (habitualment a partir dels 25-30 anys).
- Hi ha una zona donant prou densa.
- Altres tractaments mèdics (com el minoxidil o la finasterida) no han donat resultats satisfactoris.
Abans de fer el procediment, el pacient ha de passar una valoració mèdica personalitzada per a determinar la causa de la caiguda i la viabilitat del trasplantament.
Beneficis de l’empelt capil·lar
- Resultats naturals i permanents: els cabells trasplantats creixen de manera definitiva.
- Millora de l’autoestima i de la imatge personal.
- Poca invasivitat i recuperació relativament ràpida.
- Sense manteniment especial un cop completada la fase de creixement.
Contraindicacions i possibles riscos
Tot i ser una tècnica segura, l’empelt capil·lar no és apte per a tothom. No es recomana en casos de:
- Malalties del cuir cabellut actives (dermatitis, infeccions, psoriasi).
- Alopècia difusa sense zona donant adequada.
- Malalties sistèmiques no controlades (diabetis greu, trastorns de coagulació, etc.).
Els possibles efectes secundaris inclouen inflor temporal, envermelliment o pèrdua temporal dels cabells trasplantats, que sol revertir-se al cap d’uns mesos.