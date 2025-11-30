L’empelt capil·lar

Una intervenció es realitza sota anestèsia local i pot durar entre 4 i 8 hores (Getty Images)
L’empelt capil·lar consisteix a trasplantar fol·licles pilosos sans d’una zona del cuir cabellut —anomenada zona donant— a una altra zona on hi ha pèrdua de cabells o calvície —la zona receptora. Els fol·licles trasplantats continuen creixent de manera natural, ja que mantenen les seves característiques genètiques de resistència a la caiguda.

Actualment, hi ha dues tècniques principals:

  1. Tècnica FUE (Follicular Unit Extraction)
    • Es tracta d’extreure individualment els fol·licles pilosos amb microinstrumental.
    • No deixa cicatrius visibles i permet una recuperació més ràpida.
    • És la tècnica més utilitzada avui dia.

  2. Tècnica FUT (Follicular Unit Transplantation)
    • Consisteix a extreure una fina banda de pell amb cabells de la zona donant.
    • Posteriorment, es divideix en unitats fol·liculars i es trasplanten a la zona receptora.
    • Pot deixar una petita cicatriu lineal, però permet trasplantar una gran quantitat de cabells en una sola sessió.

El procediment es realitza sota anestèsia local, i la intervenció pot durar entre 4 i 8 hores, segons l’extensió de la zona a tractar. Aquest tipus d’intervenció es duu a terme en clíniques especialitzades en cirurgia capil·lar, sota la supervisió de metges experts en dermatologia o cirurgia estètica.

Espanya és un dels països europeus amb més tradició en aquest camp, amb clíniques reconegudes a ciutats com BarcelonaMadrid o València. També és habitual que alguns pacients viatgin a Turquia, país conegut per oferir aquest servei a preus més competitius.



L’empelt capil·lar es recomana quan:

  • La pèrdua de cabells estable (habitualment a partir dels 25-30 anys).
  • Hi ha una zona donant prou densa.
  • Altres tractaments mèdics (com el minoxidil o la finasterida) no han donat resultats satisfactoris.

Abans de fer el procediment, el pacient ha de passar una valoració mèdica personalitzada per a determinar la causa de la caiguda i la viabilitat del trasplantament.



Beneficis de l’empelt capil·lar

  • Resultats naturals i permanents: els cabells trasplantats creixen de manera definitiva.
  • Millora de l’autoestima i de la imatge personal.
  • Poca invasivitat i recuperació relativament ràpida.
  • Sense manteniment especial un cop completada la fase de creixement.



Contraindicacions i possibles riscos

Tot i ser una tècnica segura, l’empelt capil·lar no és apte per a tothom. No es recomana en casos de:

  • Malalties del cuir cabellut actives (dermatitis, infeccions, psoriasi).
  • Alopècia difusa sense zona donant adequada.
  • Malalties sistèmiques no controlades (diabetis greu, trastorns de coagulació, etc.).

Els possibles efectes secundaris inclouen inflor temporal, envermelliment o pèrdua temporal dels cabells trasplantats, que sol revertir-se al cap d’uns mesos.

