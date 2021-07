Una passejada d’un parell d’horetes entre els faigs i els castanyers del Montseny ens porta fins a l’empedrat de Morou, un turó des del qual podrem gaudir d’unes fantàstiques vistes de la vall de Santa Fe i els cims que l’envolten -el turó de l’Home, les Agudes i la serralada de Marina- i el vallès. La ruta no té cap pèrdua. Amb un itinerari circular, que comença i acaba al mateix punt i passa per camins amples, està totalment senyalitzat amb fites de color taronja de la Diputació de Barcelona, que també informa detalladament del recorregut a seguir, pas a pas, en el seu web dels itineraris senyalitzats del Parc Natural del Montseny.

Sortint del centre d’informació de Can Casades (ctra. de Sant Celoni a Viladrau, km 20,9), agafem un camí que baixa, tombem a l’esquerra i deixem a la nostra dreta l’ermita de Santa Fe. Aquí creuem la riera que porta el mateix nom i el camí ens porta fins a l’escola de natura Can Lleonart.

A partir d’aquí, el camí segueix sent ample i de pendent suau, però de seguida s’endureix i gira en angle recte cap a la dreta, dirigint-se al sud-est, cap al pla de Mulladius, plana que travessarem per envoltar el turó de Morou per la seva vessant sud i on podrem veure petjades dels molts senglars que freqüenten aquest indret. Després de travessar la plana, el camí s’estreny i comença a baixar fins a l’empedrat de Morou. Quan hi arribem hem d’anar en compte amb els esqueis, ja que són roques molt cantelludes i irregulars.

Recuperem el camí ample, de bon caminar, i ens endinsem de nou en el bosc. Ara passem per sobre de les feixes de can Baladrell, antigues terres de conreu en forma de terrassa. Seguint el camí arribem fins a al mas de can Figueroles i, una mica més endavant, passem pel costat de l’embassament de Santa Fe, on hi viuen peixos com la truita, el barb i la bagra. Al marge esquerre de l’embassament veiem una casa enrunada, coneguda com la Fabriqueta, que és una antiga centraleta elèctrica que produïa electricitat per a l’hostal de Santa Fe.

De l’embassament al nostre punt de sortida, Can Casades, no hi ha gaire distància. Per arribar-hi només ens queda seguir el camí que envolta l’estany, que ens porta fins a La Casa Partida, on tombarem a mà esquerra per tornar a passar pel camí que ja hem fet a l’inici de l’excursió i que passava per davant de l’escola de natura Can Lleonart i que ens porta fins a Can Casades.

