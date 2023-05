L’empat de diumenge deixa l’FC Andorra, momentàniament, 9è

L’Estadi Nacional acollint un partit (FC Andorra)

Després d’aconseguir un empat en la penúltima jornada de lliga, tot i merèixer la victòria, l’FC Andorra es troba en una provisional 9a plaça a la classificació. A manca tan sols d’un partit per a que els tricolors comencin les vacances, l’objectiu hauria de ser mantenir aquesta posició o, fins i tot, intentar millorar-la si algun dels rivals “punxa”.

De fet, el tècnic Eder Sarabia, davant la impossibilitat de classificar-se per als play-off d’ascens, va manifestar que la missió, ara, era quedar el més amunt possible de la lliga SmartBank. El primer objectiu passarà per guanyar aquest dissabte (16:15 hores) al Vila-real B, conjunt que visitarà l’Estadi Nacional amb els deures de la permanència aprovats. Això garantiria mantenir el 9è lloc i si, a més, perdés el Cartagena al camp del Racing, l’FC Andorra el passaria al davant tot millorant la seva “ubicació” final a la divisió de plata del futbol espanyol. Una 8a posició posaria la cirereta a una temporada notable per als del Principat.