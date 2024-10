L’emoció del trail running arriba a la Molina amb la Salomon Ultra Pirineu

Arrenca la Salomon Ultra Pirineu (FGC)

Un any més, la Salomon Ultra Pirineu, una de les competicions de trail running més importants en l’àmbit internacional, arriba a la Molina. La competició, amb bona part del recorregut entre les comarques del Berguedà i la Cerdanya, es disputa fins aquest diumenge, 6 d’octubre. Per aquest motiu, l’estació gironina amplia l’horari del Telecabina Cadí-Moixeró i, d’aquesta manera, qui vulgui pot pujar fins al Niu de l’Àliga per a animar els corredors i corredores.

Avui divendres, 4 d’octubre, l’horari del remuntador serà de 15.30 a 21.00 h, i el de taquilla per a adquirir els tiquets serà de 15.00 a 18.45 h. Dissabte 5, i dia en què es disputarà l’Ultra i la Marató, l’obertura del Telecabina serà de 5.45 a 10.00 h, amb les taquilles obertes per a adquirir aquests bitllets de 5.30 a 9.30 h. Després se seguirà amb l’horari normal, de 10.00 a 17.00 h.

S’espera la participació d’uns 2.000 corredors, ja que l’organització, mantenint la decisió presa els darrers anys, ha limitat els dorsals per a minimitzar l’impacte sobre el Parc Naturaldel Cadí Moixeró. S’han disposat 1.200 dorsals per a la distància Ultra i Marató, 900 per a la Mitja i 200 per a la Nit Pirineu.

El Berguedà i la Cerdanya es preparen per a acollir aquesta important cita, que ha demostrat tenir un impacte esportiu i econòmic molt significatiu al territori en uns mesos de baixa afluència a l’alta muntanya. Amb la 15a edició de la Salomon Ultra Pirineu, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) reforça el seu compromís de posar el Pirineu català en el mapa internacional dels esdeveniments esportius.





Les curses

La prova de trail running per excel·lència del Pirineu català comptarà amb les següents modalitats: