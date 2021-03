L’Embaràs ectòpic i el seu risc

L’embaràs ectòpic o extrauterí es produeix quan l’òvul fecundat s’implanta i creix fora de la cavitat de l’úter. Normalment aquest es produeix en les trompes de fal·lopi però no sempre, podent-se l’òvul també instal·lar en els ovaris, la cavitat abdominal o el coll uterí. Depenent d’en quina zona estigui, es dirà d’una forma o una altra: tubàric, cervical o abdominal.

Són embarassos que no poden portar-se a terme, ja que suposen un greu risc per a la salut i per això és important detectar-los com més aviat millor i que puguin interrompre’s, ja que si el fetus creix, pot produir el trencament de les trompes o l’afectació d’altres òrgans i portar a una hemorràgia interna i a la mort de la mare. A més, el fetus no pot sobreviure (a penes unes setmanes) perquè no disposa dels nutrients necessaris per al seu complet i perfecte desenvolupament.

Els símptomes d’aquesta mena d’embarassos són similars als d’un embaràs normal: nàusees, falta de menstruació (fals positiu), marejos, molèsties en les mames o fatiga, però a més solen tenir associats dolors en la part baixa de l’abdomen o pèrdues vaginals.

Les causes que provoquen embarassos ectòpics no són clares, però influeixen entre altres:

– Edat superior a 35 anys

– Fumar

– Que s’hagi tingut un altre embaràs extrauterí

– Que s’hagi patit una inflamació pelviana

– Sofrir Endometriosi

– Ser portadora del DIU

– Haver dut a terme tractaments per a l’esterilitat

– Haver pres benzodiazepines abans de la concepció per a tractar l’ansietat o l’insomni.

Una de cada tres dones que han sofert aquest tipus d’embarassos poden tornar a quedar-se embarassades sense cap problema. Tot dependrà en qualsevol cas de la salut de la mare, del grau de lesió que s’ha produït o de si ja es tenien problemes de fertilitat previs.

Són tres els mètodes per a detenir aquest embaràs: injecció de metotrexat que impedeix el creixement del fetus, una laparoscòpia que és un procediment quirúrgic poc agressiu o bé una cirurgia per a casos d’emergència o si existeixen lesions internes greus.