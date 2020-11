L’eliminació dels correus electrònics, la proposta per a la Setmana Europea de Prevenció de Residus

El funcionament i el manteniment de manera ininterrompuda dels centres de dades, com els correus electrònics, comporten una despesa energètica que té associada de manera indivisible una petjada de carboni notable. A nivell pràctic, un correu d’1 MB emet 20 grams de CO2, és a dir, l’equivalent al funcionament d’una bombeta de 60 W durant 25 minuts. És per aquesta raó que el Govern, juntament amb la col·laboració d’Andorra Telecom i el suport dels comuns, han impulsat la iniciativa ‘Fem neteja digital!’ amb l’objectiu de sensibilitzar la ciutadania sobre l’impacte de l’emmagatzematge de correus electrònics innecessaris.

L’acció va dirigida a tota la ciutadania, empreses i administracions que podran enregistrar a través d’un formulari disponible a la web d’Andorra Sostenible la reducció del seu emmagatzematge de dades, contribuint així a la reducció de la seva petjada de carboni.

La iniciativa s’emmarca en la sèrie d’activitats que el Govern, juntament amb els comuns i amb la col·laboració d’Andorra Telecom i Andorra Sostenible, han preparat per celebrar la Setmana Europea de Prevenció de Residus, que es commemora a tot Europa del 21 al 29 de novembre. Així, un any més, Andorra també se suma en aquesta acció i serà la dotzena participació consecutiva des de l’any 2009. La temàtica focus d’aquesta edició és ‘Residus invisibles’ amb el lema ‘Quin és el teu pes real?’, per això s’ha dissenyat la proposta de l’eliminació dels correus electrònics, una de les novetats d’enguany.

L’objectiu de la temàtica d’enguany és sensibilitzar sobre la gran quantitat de residus que es generen durant el procés de fabricació dels productes, alguns d’ells no sempre reciclables i que generen a la vegada un impacte en la petjada de CO2 i té un cost climàtic important. Una iniciativa per fomentar la producció i el consum sostenibles, que els productes tinguin una vida útil més llarga, que siguin fàcils de reparar i reciclar i que no continguin productes tòxics.

Les diverses activitats proposades enguany s’han vist limitades en el nombre de persones en reunions degudes a les mesures sanitàries derivades del COVID-19. Per això, la setmana es reinventa i moltes de les accions es duran a terme de forma virtual, amb difusió de vídeos, seguiment per plataformes telemàtiques, o mitjançant l’ús de xarxes socials.

Com accions puntuals, aquest mateix dissabte a les 16.00 hores el Comú de La Massana organitza al Centre d’interpretació del Comapedrosa, un taller de reciclatge amb la creació d’un Calendari d’Advent i que se seguirà a través d’Instagram. El dimarts 24 i dijous 25, respectivament, Andorra Sostenible convida a un webinar sobre la Introducció al Compostatge, i sobre introducció al Zero Waste, a les 18.30 hores.

El dimecres 25, al Punt 400 del Comú de la Massana, i de forma presencial amb difusió on línia, hi haurà un taller-xerrada sobre ‘Residus electrònics dels joves, on van a parar?’ a les 17.00 hores. I el divendres 27, se celebrarà el taller de tèxtil i de vidre del comú d’Escaldes-Engordany, un taller presencial de ‘Fundes personalitzades per mascaretes’.

D’altra banda, durant tota la setmana es podran visualitzar diferents vídeos sobre tallers de diverses temàtiques: fabricació de mascaretes tèxtils i decoració de Nadal amb llanes reutilitzables organitzat pel comú d’Encamp; decoració de Nadal organitzat pel comú d’Ordino; bosses reutilitzables i bàlsam labial organitzat per Andorra Sostenible. També hi hauran accions de sensibilització com la xerrada sobre reciclatge organitzada pel comú d’Encamp i el quiz de preguntes per Instagram del comú de La Massana, o els consells contra el malbaratament d’aliments organitzat per Andorra Sostenible. Totes aquestes accions s’aniran difonent a partir de les xarxes socials i mitjans telemàtics dels diferents actors col·laboradors de la setmana.