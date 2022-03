L’efectivitat impulsa l’Andorra al camp del Cornellà (0-3)

Jornada rodona per al FCAndorra, que ha aprofitat l’ensopegada del Villarreal B i l’Albacete amb una victòria de prestigi al difícil camp del Cornellà. Els tricolors, sobretot, s’han mostrat increïblement encertats en la definició i han fet un partit molt seriós en defensa i s’han acabat imposant sense excessius patiments.

Com era d’esperar, les reduïdes dimensions del terreny de joc han condicionat el partit de l’Andorra, que s’ha vist obligat a jugar en llarg molt més sovint del que està habituat. I és que era un partit d’ofici, de no cometre errors i aprofitar les opcions que es presentessin, i el cert és que en el primer temps tot ha sortit rodat amb dues dianes en les dues úniques ocasions de gol.

El 0-1 ha arribat en la primera jugada trenada dels tricolors a camp rival: Martí Riverola ha obert per a Héctor Hevel, l’holandès ha centrat a l’àrea i Borja García, en l’intent de rebuig, ha acabat rematant cap a la seva pròpia porteria (19’). El gol era una excel·lent notícia, però encara quedava un món i l’Andorra ha seguit fent el seu partit. També el Cornellà, que ha tingut la seva gran ocasió en una bona passada a l’esquena de la defensa que Chiki no ha pogut aprofitar perquè el seu xut ha sortit un pel massa creuat. A part d’aquest ensurt, però, hi ha hagut ben poca activitat a les àrees. Fins que en el darrer minut, ha arribat el gran cop sobre la taula quan, en una falta a tres quarts de camp, Héctor Hevel ha sorprès tothom filtrant una gran passada per a què Marc Fernández es plantés davant del porter, se’l regategés i fes el 0-2.

Efectivitat màxima la que ha tingut l’Andorra en el primer temps, així com també en l’inici de la represa. Perquè els tricolors han necessitat només tres minuts per donar l’estocada final: Héctor ha recuperat una pilota a prop de l’àrea rival i Manu Nieto ha assistit per a què Rubén Bover l’enviés al fons de la xarxa amb un xut ajustat amb l’esquerra. A partir d’aquí, ha passat ben poca cosa, fins el tram final, quan Josele ha volat per salvar una rematada de Borja García i Anacker ha fet el mateix en un u contra u de David Martín.

