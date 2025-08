L’EEBE U19, al complet, a la primera estada a Corralco (Xile)

El grup U19 de l’EEBE a Xile (FAE)

El passat 29 de juliol el grup U19 del programa Esquí Estudi Batxillerat Esportiu (EEBE) de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) va volar cap a Amèrica del Sud per a fer la primera estada llarga de la pretemporada. La destinació, Corralco, a Xile, on romandran fins el 19 d’agost. En aquesta expedició ha viatjat tot l’equip al complet sota la direcció de Dídac González i la preparació física coordinada per Romain Chamayou.

També ha viatjat Raül Rico, entrenador dels U14 de l’Esquí Club Andorra. Els esquiadors que han viatjat són Ainhoa Piccino, Isabella Pérez, Carlota Comellas, Jan Visa, Jordi Rogel, Marcel Pérez, Èric Mitjana, Max Black, Àlex Comellas i Èric Guimerà.

Abans d’aquest viatge, tots els integrants de l’EEBE U19 han estat realitzant la preparació física al Centre de Tecnificació d’Ordino sota les ordres de Chamayou. Quan finalitzi aquesta primera estada en neu a Corralco i tornin a Andorra (19 d’agost), el grup tindrà uns dies de descans per a tornar després al treball físic i preparar una segona estada a Xile, que està prevista del 16 de setembre a l’11 d’octubre, quan ja arribaran les primeres curses.