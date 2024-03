L’editorial pirinenca Medusa presenta “Cossos estranys”, d’Eva Arasa

L’escriptora Eva Arasa. Foto: Laura Gálvez-Rhein

L’editorial pirinenca Medusa anuncia el llançament de Cossos estranys, de l’escriptora Eva Arasa Altimira, obra que marca el debut de l’autora en la narrativa i que s’endinsa en les foscors i els intents de redempció que defineixen l’existència de les persones. La publicació surt a la venda aquest dilluns i és la segona novetat que presenta l’editorial aquest 2024.

El llibre Cossos estranys, d’Eva Arasa, és un recull de relats que parla de temàtiques molt diverses com les pors de la ninesa que no acaben de marxar, de finals, de malsons, de purgatoris, de violències de tota mena, de dobles, de pobles negats, de despits, de suïcidis, de mals presagis, de masculinitats metzinoses, d’assassinats corporatius, de llops metafòrics, de terrors nocturns, de gent que observa dins la fosca, de pèrdues, de pares trencats, de vides esquinçades, d’accidents sospitosos, de serps que xuclen la llet dels pits de les mares, de bogeria, de dolor, de fills morts i fills somniats, de càstigs i perdons improbables, de dones que no saben dir que no fins que diuen prou, de gossos amb aversions… Els relats de l’autora, amb un to tirant a fosc, fan pensar en grans escriptores catalanes com Carme Karr, Mercè Rodoreda o Elisenda Solsona.

L’autora, Eva Arasa Altimira, nascuda a Sabadell, és llicenciada en Història i Comunicació Audiovisual amb una dilatada trajectòria com a periodista i comunicadora, a més de docent i tècnica de patrimoni cultural. Arasa va guanyador el Concurs de Contes de Núvol (2020) amb “Serpents” i el Premi Pirineu de Narració Literària (2023) amb “La coixa i la lluna” –tots dos contes inclosos a Cossos estranys.





Presentacions a Andorra i Catalunya

La novetat arriba de la mà d’una gira de sis presentacions per Andorra i Catalunya, fent “l’escalfament” de cara a l’immediat Sant Jordi, el mes que ve:

12/03 · 19H → La Trenca, Andorra la Vella

16/03 · 12H → La Irreal, Tortosa

18/03 · 19H → La Llar del Llibre, Sabadell

02/04 · 19H → ONA Llibres, Barcelona

16/04 · 19H30 → Biblioteca Comunal d’Escaldes-Engordany

18/04 · 19H → El Refugi, la Seu d’Urgell