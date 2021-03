L’edició 100 de la Volta a Catalunya entra al Pirineu i aquest dijous passa per la Seu d’Urgell

L’edició 100 de la Volta a Catalunya entra al Pirineu. La Seu d’Urgell viurà aquest dijous, dia 25, el pas de l’etapa reina de la Volta a Catalunya 2021. Tot i que la ronda ciclista catalana ja ha travessat la ciutat moltes vegades, aquesta cita serà molt especial perquè arriba en el marc de la seva edició número 100. A més a més, el pas per la capital de l’Alt Urgell inclourà un esprint intermedi, situat a l’avinguda del Salòria just abans que els ciclistes es reincorporin a la carretera N-260.

Aquesta quarta etapa sortirà de Ripoll al migdia (12.30 h) i enfilarà l’Eix Pirinenc per Campdevànol, Ribes de Freser, Planoles i Fornells, on entraran a la carretera GI-4016 per arribar a la collada de Toses, des d’on entraran a la Cerdanya. Des d’allà, passaran per la Molina (13.30), Alp (13.50), Prats i Sansor (14.00), Bellver (14.05) i Martinet (14.20) per endinsar-se ja a l’Alt Urgell.

L’entrada dels primers ciclistes a la Seu d’Urgell està prevista pels volts de les 3 de la tarda. Des de l’avinguda de Guillem Graell, seguiran per Garriga i Massó, avinguda Pau Claris, carrer Sant Ot, passeig Joan Brudieu, camí de la Palanca, carrer de Circumval·lació i carrer Bisbe Iglesias Navarri. Des d’allà, enfilaran l’avinguda del Salòria, on hi haurà l’esprint intermedi (15.06) a davant del número 94.

Tot seguit, els participants tornaran a l’N-260 per l’avinguda Valira i passaran per Castellciutat (15.07), Montferrer (15.12) i Adrall (15.16), des d’on afrontaran la pujada a la Parròquia d’Hortó (15.21), inclosa en els esprints especials de l’edició 100, i fins al port del Cantó, de categoria especial, per on es preveu que passin a les 4 en punt de la tarda. Finalment, baixaran fins a Sort (16.32) i des de Rialp pujaran fins a la meta Port Ainé, una altra ascensió de categoria especial amb rampes de fins al 12%. L’arribada a l’estació d’esquí pallaresa està prevista a 1/4 de 6 de la tarda.