Lectura intergeneracional de poesia per commemorar el Dia del Llibre

Demà dijous 23 d’abril, Dia del Llibre, es podrà veure i escoltar una lectura intergeneracional de poesia a través de les xarxes socials de @ajlaseu i @ojalturgell on hi participen un total de 24 persones de diferents edats.

Les regidores de Gent Gran i Infància de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Marian Lamolla i Núria Tomàs, respectivament, manifesten que “amb la poesia intergeneracional hem volgut fer arribar la poesia a tota la població, sense edats, i en un format adaptat a les circumstàncies actuals de confinament”.

El poema

El poema triat per aquesta lectura intergeneracional és “Un lloro, un moro i un mico, i un senyor de Puerto Rico”, d’autor anònim del segle XIX, on cadascuna de les 24 persones que hi prenen part en llegeix un fragment. Val a dir que els i les participants tenen edats compreses entre els 7 anys fins a persones jubilades, passant per adolescents i joves.

Cal destacar que entre els i les participants d’aquesta lectura, a més a més de les regidores Marian Lamolla i Núria Tomàs, també hi prenen part l’alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, i el vicealcalde, Francesc Viaplana.

Des de l’Ajuntament urgellenc es vol agrair la col·laboració dels veïns i veïnes que han participat en aquesta lectura des del confinament. Els i les participants són: Ares Soto, Josep Fernández, Kevin Mantilla (Wade), Teresa Ferrer, Aina Izquierdo, Francesc Moix, Ona Perearnau, Teresa Trota, Llorenç Dalmau, Juani Menduiña, Anna Costa, Arturo Carné, Arnau Balasch, Rosa Bentanachs, Leire Garcés, Pilar Hereu, Nil salvat, Antoni Garcia, Agnès Aguilera i Pepita Abelló.