Lectura del manifest institucional del 8M, a la Seu

Aquest migdia de dilluns ha tingut lloc al bell mig del passeig Joan Brudieu de la Seu d’Urgell la lectura del manifest institucional del Dia Internacional de les Dones 2026. La tinent d’alcalde i regidora de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament de la Seu, Christina Moreno, juntament amb la vicepresidenta d’Igualtat del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Mireia Tarrats, han llegit en veu alta el text d’aquest manifest del 8M.
El seu contingut reivindica, enguany, els “drets i les llibertats de les dones com a fruit de dècades de lluita i del compromís de generacions que han obert camí”. Alhora, el manifest també posa en el centre les veus de dones grans que han viscut els avanços en igualtat, però constatant que la igualtat real encara no és una realitat.
L’acte ha conclòs amb l’actuació dramatitzada sobre dona i velles a càrrec d’Alba Mascarella, rapsoda i narradora.