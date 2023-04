L’Ecomuseu de les Valls d’Àneu estrena l’exposició ‘Abans miràvem la lluna per tot’

‘Abans miràvem la lluna per tot’, exposició a l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu (RàdioSeu)

L’Ecomuseu de les Valls d’Àneu estrenarà aquest dissabte, a les set del vespre, al Paller de la Casa Gassia, l’exposició ‘Abans miràvem la lluna per tot’, una mostra que pretén difondre la meteorologia i la seva influència en la vida quotidiana del segle XIX i principis del XX al Pirineu. La conferència de presentació anirà a càrrec de l’historiador i investigador, Miquel Bailac.

La proposta recull algunes peces originals relacionades amb antigues formes de preveure el temps, la protecció davant les tempestes o les pedregades, entre d’altres, i posa el focus en la meteorologia popular en l’àmbit del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. “En un context de sequera i d’emergència climàtica com l’actual, l’exposició adquireix encara més vigència i pot esdevenir una eina per tal d’entendre el present a través d’un repàs del passat”, indiquen des del museu pirinenc.

‘Abans miràvem la lluna per tot’ és el resultat d’una recerca bibliogràfica, documental i oral duta a terme per I’Ecomuseu de les Valls d’Aneu i el Parc Nacional per a recollir testimonis, històries i relats que tenen com a base la relació de la meteorologia amb les formes de vida local. La mostra compta amb la col·laboració de l’Institut del Desenvolupament i Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA), el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial i la Diputació de Lleida.

L’exposició es podrà visitar fins al 28 de maig, de dimarts a dissabte de 12 a 14 i de 18 a 20 hores. Els diumenges a la tarda i els dilluns, l’exposició estarà tancada al públic.





L’Ecomuseu, Creu de Sant Jordi

L’Ecomuseu de les Valls d’Àneu va ser guardonat el 2020 amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya en reconeixement al seu treball de recuperació, restitució i difusió de l’etnografia de les Valls d’Àneu i de la resta del Pallars des de fa més de 25 anys. El Govern va valorar el compromís de l’Ecomuseu amb el seu entorn, demostrat a través de les activitats de dinamització social i comunitària del territori. També va destacar la seva tasca de recuperació, promoció i reivindicació de l’artesania pirinenca com a producte de qualitat, que considera que ha esdevingut motor per a la dinamització de nous mercats.





L’Ecomuseu de les Valls d’Àneu, una nova concepció

L’Ecomuseu de les Valls d’Àneu va néixer el 1994 a partir d’una nova concepció museològica i museogràfica, on el visitant s’endinsa d’una manera activa i participa en les formes de vida del Pallars de principis de segle. L’objectiu que té és permetre conèixer millor la realitat natural i cultural del territori aneuenc i les transformacions que s’hi han anat succeint a les darreres dècades. A diferència dels museus tradicionals, l’Ecomuseu no es reclou en un edifici, sinó que s’escampa pel territori per a explicar la vida de les valls que el conformen. Es vertebra, doncs, a partir de centres patrimonials repartits pels pobles de l’Àneu.