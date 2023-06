L’ECA cedeix a Andorra la Vella el premi al Mèrit esportiu 2023

Huertas, Astrié, Sangrà i Canturri (Comú d’Andorra la Vella)

L’Esquí Club d’Andorra (ECA), l’entitat d’esquí d’Andorra la Vella, ha cedit a la parròquia el premi al Mèrit esportiu 2023. Es tracta del reconeixement que atorga la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) des del 1993 i que ha recaigut en el club aquesta temporada.

El cònsol major, David Astrié, i el cònsol menor, Miquel Canturri, han estat els encarregats de rebre el trofeu de la mà de la presidenta i el vicepresident de l’ECA, Meritxell Sangrà i Josep Maria Huertas. Com s’ha fet en ocasions anteriors, el guardó quedarà sota l’empara del Comú durant un any, fins que la Federació Andorrana d’Esquí anunciï el pròxim guanyador.

L’ECA és l’esquí club més antic del país, i ha rebut el reconeixement al Mèrit esportiu en fins a set ocasions. Els cònsols han felicitat el club per la seva tasca al món esportiu de la parròquia i han destacat l’entusiasme per a poder custodiar, un any més, el guardó a les dependències comunals.

Des del Comú es dona cada any suport al club perquè pugui continuar amb la seva tasca per a fomentar l’esport nacional des de la base. Aquesta darrera temporada s’ha atorgat una subvenció a l’ECA de 62.424 euros, una quantia similar a la dels anys anteriors. A més, es patrocina el projecte Un esquí diferent amb un màxim de 7.000 euros per a apropar l’esquí als infants.