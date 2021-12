L’avinguda Fiter i Rossell d’Escaldes es reobre al trànsit

Aquest dimecres s’ha reobert al trànsit rodat l’avinguda Fiter i Rossell d’Escaldes-Engordany, una via que ha estat tancada els darrers mesos a causa de les obres de construcció de la xarxa separativa d’aigües pluvials i residuals, la instal·lació de la xarxa de calor de FEDA i el posterior pavimentat i embelliment.

L’obertura es fa de forma parcial per permetre el pas de vehicles i recuperar al més ràpid possible la dinàmica habitual de la zona, que ha estat un temps interrompuda. Així doncs, encara es faran treballs per finalitzar l’obra, especialment a la banda esquerra en sentit descendent de l’avinguda.

Al mateix temps, s’ha habilitat tot el carrer per a zona comercial de 15 minuts d’estacionament i s’han previst zones de càrrega i descàrrega i també dues zones d’estacionament de motos.

Els veïns de la zona recuperen, així, l’accés als aparcaments dels edificis i els comerços ja poden disposar de les zones d’estacionament comercial per a clients i de les de càrrega i descàrrega per a proveïdors i repartidors.

A més, a la part més alta del carrer (a l’alçada dels col·legis) les famílies disposaran d’una zona d’estacionament on poden deixar els infants a l’entrada i sortida de l’escola.