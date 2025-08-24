Títol: L’aventura de llegir
Escriptor: Jordi Folck
Il·lustrador: Leonardo Flores
Música: Aleix Losa, Havard Enstad, Marc Dantuvi
Editorial: Voces Públicas (2025)
Pàgines: 144
Edat: A partir de 9 anys
En un país normal (què deu voler dir aquesta paraula?), algú de la talla creativa de Folck seria, pel cap baix, subjecte (i no pas objecte) de simposis, estudis i tal vegada d’algun documental o pòdcast a la corporació radiotelevisiva nostrada. L’avala una dilatada carrera salpebrada de distincions, premis, visites escolars, presentacions de llibres i intervencions en mitjans diversos, amb el denominador comú del rigor al servei de la creativitat. O potser és a l’inrevés, és difícil de dilucidar. Temps enrere criticàvem La maledicció de les bruixes i anys abans vam tenir el privilegi d’elaborar la guia de lectura per a 666 calaixos. Enunciat aquest preàmbul, ens centrem en L’aventura de llegir, una autoantologia, si se’ns permet el terme, de poemes i de cançons corresponents a moments triats de la pròpia trajectòria.
És obvi recordar que música i poesia s’impliquen mútuament, i per això aquest recull de versos que conviden a la recitació entusiasta, enèrgica, conclou amb una selecció de partitures corresponents a musicals (Déu n’hi do!) fruit de la inventiva i de la disciplina amb què l’autor combrega des de fa ja uns quants anys; només cal fer una senzilla cerca al web de Faristol. Llegiu, compartiu, reciteu aquests versos, àgils però mai banals. I si sabeu de solfa (jo no en tinc la més mínima idea), canteu-los. «Descobreixo i no me’n penedeixo / que cantant puc ser feliç». O bé «Canta on l’ànima et porti. / Enfila les notes / allà on neix el sol». Tota una declaració de principis.
Joan Bustos / Clijcat / Faristol