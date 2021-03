L’Automòbil Club arriba a la xifra històrica de 10.000 socis

L’Automòbil Club d’Andorra inicia el 2021 superant la xifra de 10.000 socis. En efecte, el Pla Estratègic del Club ha complert els seus objectius, i un d’ells, potser el més ambiciós, de consolidar una massa social que el converteix en el Club més gran d’Andorra.

És així que el Club, tot i la complexitat de la situació actual, enfronta el futur amb la fortalesa de tenir la confiança de més de 10.000 persones i amb la ferma convicció de continuar treballant per oferir els serveis assistencials de sempre, d’una manera més eficient i personalitzada, mantenint en tot moment el tracte proper que el caracteritza.

En aquest sentit, Enric Pujal, president de l’Automòbil Club d’Andorra, ha manifestat: “Al mes de desembre ja havíem compartit la notícia que tot i les dificultats de l’any 2020, l’ACA finalitzava l’any amb un EBITDA positiu que garanteix el futur econòmic del Club. Superar la xifra de 10.000 socis, un nombre històric per a l’entitat i per al país, confirma que cada decisió presa amb el consens dels socis ha estat positiva i ha tingut com a únic beneficiari el Club i els que l’integren. Si l’ACA és el club més gran de país és perquè els socis l’han fet gran i estem molt agraïts de la seva confiança”.

Conscients de les dificultats que pateix el país, l’ACA fa front a un nou període sense baixar la guàrdia. Entre les metes per al 2021 destaquen la millora contínua en els serveis d’assistència al soci, en l’activitat d’assegurances, així com en l’augment de la presència en el dia a dia dels socis per mitjà de la targeta financera ACA MASTER. El Club continuarà la seva aposta per l’acció social, mitjançant els diferents projectes de mobilitat agrupats sota ACA IMPULS MoraBanc i, és clar, promovent l’activitat esportiva. En definitiva, un 2021 en què l’ACA reforçarà la seva presència com un club de serveis a la mobilitat.