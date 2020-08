Laura Mas ha agraït la confiança dipositada a la parròquia pels equips d’elit com el Barça

Laura Mas, cònsol major d’Encamp, ha donat la benvinguda aquest matí al primer equip del Barça d’Handbol que per onzè any consecutiu ha triat Encamp per realitzar l’stage de pretemporada gràcies a l’acord entre el Comú i el FCBarcelona de promoció turística a través de l’esport.

La cònsol major d’Encamp ha agraït al FCBarcelona i en concret a l’equip d’handbol, la confiança dipositada en la parròquia i en el país, un any més, però especialment en un any tan complicat per la situació d’emergència sanitària i ha remarcat que “les pretemporades i les estades a casa nostra d’esportistes professionals i d’equips d’elit signifiquen un bon reconeixement a la bona feina que s’ha fet tant a nivell parroquial com de país”.

Fins a un total de 43 esdeveniments o estades esportives estaven previstes per enguany, sinó hi hagués hagut la pandèmia. Tot i així, enguany s’han acollit estades professionals de la Federació Espanyola de Natació, el Club Natació Barcelona, la Federació Andorrana de Natació, la federació andorrana de tenis, ciclistes de l’equip femení del Movistar Team i campus de tecnificació per a joves no professionals, com el Campus Total Habdball, el Campus femení “her worlds, her rules, o el Campus Nike de Futbol, entre altres, que han utilitzat les instal·lacions esportives del Pas de la Casa i d’Encamp. La setmana passada va ser l’Industrias Santa Coloma de Futbol Sala de primera divisió i les dues pròximes setmanes s’afegiran els primers equips del Barça d’Hoquei, el Barça de bàsquet amb el nou entrenador “Saras Jasikevicius” i el Mora Banc Andorra d’Ibon Navarro.

La cònsol major ha explicat que la parròquia té un potencial excepcional per ser un referent en l’àmbit del turisme esportiu i “cada dia treballem per potenciar-ho, sense oblidar-nos en cap moment del suport a la base i als esportistes locals”

Laura Mas, ha desitjat molta sort a l’equip de Xavi Pascual de cara a la temporada vinent i ha recordat que enguany Encamp ostenta la titularitat de Vila Europea de l’Esport 2020 i per això ha fet entrega d’una pilota amb el logotip commemoratiu.

Xavi Pascual, entrenador de l’equip del Barça d’handbol ha recalcat que a Encamp “ens trobem molt segurs” i ha agraït el tracte rebut tant dels treballadors de les instal·lacions esportives com de l’allotjament, juntament amb el directiu de la secció d’Handbol del FCBarcelona, Jordi Argemí, que consideren el tracte “excepcional” i que “és una satisfacció poder estar en aquest ambient tant agradable”.

El capità Raul Entrerríos, que també ha volgut dirigir-se a la premsa, ha admès que “aquesta temporada serà complexa” pel poc temps que s’han pogut preparar per a la ‘final four’ de la Champions League, però ha posat èmfasi en el fet que “és molt gratificant tornar a estar amb els companys després de tant de temps entrenant cadascú per la seva banda“.