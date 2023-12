Laura Mas: “El Pas de la Casa ha estat i seguirà sent una prioritat per a nosaltres”

Xavier Fernàndez fent campanya al Pas de la Casa (Demòcrates)

Units per al Progrés d’Encamp + Demòcrates + Independents ha celebrat aquest dilluns al vespre la reunió de poble del Pas de la Casa, la qual ha comptat amb una seixantena d’assistents, gent del poble i també empresaris. Durant la reunió, la candidatura encapçalada per Laura Mas i Xavier Fernàndez ha fet un repàs per les principals inversions fetes el darrer mandat, les quals sumen fins a 11 milions d’euros.

També s’han anunciat els principals projectes previstos per als propers quatre anys, “si ens feu confiança”. Tot plegat, demostra que el Pas de la Casa “ha estat i seguirà sent una prioritat per a nosaltres”, ha garantit l’actual cònsol. També confirma que “el Pas de la Casa és millor ara que fa quatre anys, i s’hi està millor que fa quatre anys”, ha afegit l’actual conseller d’Esports.

Pel que fa a la feina feta, Fernàndez ha recordat que s’ha embellit el carrer Sant Jordi, s’han fet voravies noves, s’ha millorat la recollida de residus, s’ha obert la icònica Caseta de turisme, s’ha finalitzat l’escola bressol (“la millor del país”, ha celebrat el candidat), i “ens hem convertit en un referent en turisme esportiu i per a estades”, ha explicat, sobretot pel que fa a les disciplines de natació.

Per la seva part, Mas ha garantit que en els propers quatre anys es durà a terme una gran inversió en equipaments, instal·lacions i espais públics, per a consolidar el Pas com a destinació d’esport i familiar i que, “si ara és millor que fa quatre anys, ho sigui encara més d’aquí a quatre”.

Finalment, la número 7 de la llista, Edith Quirós, ha detallat alguns d’aquests projectes. Com la conselleria específica del Pas de la Casa, convertir l’antiga escola bressol en un espai infantil cobert, l’obertura d’un nou local social, la remodelació de l’avinguda d’Encamp, la creació d’un punt d’atenció ciutadana unificat, continuar amb la remodelació de la plaça de l’Església, la remodelació del centre esportiu, el nou skate parc i incentius perquè es facin millores als establiments hotelers.