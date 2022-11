L’Aula de teatre d’Andorra la Vella clou els actes del 30è aniversari amb la presentació d’un documental

L’Aula de teatre d’Andorra la Vella culminarà el proper dilluns, 21 de novembre, els actes de celebració dels 30 anys de vida amb la presentació del documental A jugar! 30 anys de l’Aula de Teatre, una obra que recull les vivències i les experiències que s’han viscut al centre formatiu d’arts escèniques al llarg de la seva història.

La peça està dirigida per Hèctor Mas i Alfons Casal, exalumnes del centre i mostra els testimonis d’una vintena de membres i exmembres de l’Aula, part dels quals s’han dedicat professionalment al món de la interpretació. Així doncs, entre d’altres, hi ha entrevistes amb Pere Tomás, primer director del centre i un dels professors històrics, i Raquel López, actual responsable de l’Aula; Roger Casamajor, Núria Montes, Emma Regada, Joan Hernández, Xavier Fernández, Irina Robles, que han esdevingut actors professionals.

A jugar! 30 anys de l’Aula de Teatre és fruit de més de mig any de treball, durant els quals els directors han fet un ampli recull gràfic dels muntatges que s’han dut a terme i entrevistes vivencials.

L’estrena tindrà lloc al Teatre comunal, el dilluns 21 de novembre, a les 20.30 h i comptarà amb la presència dels protagonistes i directors, a més de l’equip docent i persones vinculades al món de les arts escèniques del país. L’acte és obert al públic però cal confirmar prèviament l’assistència al telèfon 730 039 o al correu raquel.lopez@comuandorra.ad

Aquest documental és un dels projectes destacats d’aquest any d’aniversari de l’Aula, ja que des del centre es considera que servirà per a posar en valor la tasca pedagògica, lúdica i social i, alhora, esdevindrà un material etnològic i històric del Comú d’Andorra la Vella per a mostrar un esbós de costums, expressions artístiques i formes d’art del país.

Més de 800 alumnes

Va ser l’any 1992 quan el Comú d’Andorra la Vella va posar en marxa el primer projecte formatiu d’arts escèniques del país amb l’objectiu d’apropar el teatre i una nova oferta cultural als joves del país. En aquestes tres dècades han passat per l’Aula de Teatre uns 800 alumnes i s’han presentat 110 muntatges al voltant de tota mena de temàtiques.

Amb els anys s’han anat creant les diferents seccions, amb tallers infantils, grup per a joves i un grup estable d’adults. Així doncs, el curs 2007-2008 es va crear el primer Grup Estable d’Adults, que funcionava com una companyia estable amateur, amb l’estrena d’El somriure del guanyador. El curs següent, i seguint les passes dels adults, es posa en marxa el Grup Estable de Joves, amb el muntatge Hair o no hair.

Pel que fa a les obres i muntatges que s’hi ha impulsat, més d’un centenar, destaca El burgès Gentilhome, de Molière, estrenat pel taller de Joves el 1998 sota la direcció de Pere Tomás. Se’n van fer una desena de representacions, tant a Andorra com en diverses localitats de Catalunya.

Al llarg d’aquest any de celebració s’ha dut a terme una exposició amb material emblemàtic d’escenografia, vestuari i attrezzo i imatges de les darreres tres dècades; projeccions, xerrades i actuacions dels alumnes, la projecció d’un film al Cineclub les Valls i accions a les xarxes socials.