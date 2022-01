L’Aula de teatre d’Andorra la Vella celebra 30 anys de trajectòria

L’Aula de teatre d’Andorra la Vella està de celebració. Aquest 2022 es compleixen 30 anys de la seva fundació, quan el Comú d’Andorra la Vella va posar en marxa el primer projecte formatiu d’arts escèniques del país amb l’objectiu d’apropar el teatre i una nova oferta cultural als joves del país.

En aquestes tres dècades han passat per l’Aula de Teatre uns 800 alumnes i s’han presentat 110 muntatges, unes xifres que el conseller de Cultura i Promoció turística, Miquel Canturri, ha descrit com a molt importants i que generen satisfacció “per la feina ben feta”. El conseller ha presentat aquest dijous, juntament amb la responsable de l’Aula de teatre i dansa del Comú, Raquel López, els actes que es duran a terme al llarg d’aquest 2022 per celebrar l’efemèride i, alhora, retre homenatge a totes aquelles persones que han fet possible el projecte.

Un dels actes centrals d’aquest aniversari ha tingut lloc aquesta tarda, amb la inauguració de l’exposició 30 anys de l’Aula de Teatre, una mostra que es pot visitar fins al 15 de febrer al vestíbul del Centre cultural La Llacuna i que recull l’activitat del centre. L’exposició consta principalment de material emblemàtic d’escenografia, vestuari i attrezzo, així com d’una selecció d’imatges de cadascun dels 30 anys d’història de l’Aula.

A banda de l’exposició, també es farà un reportatge documental dels 30 anys de l’Aula de Teatre per transmetre a noves generacions els valors de l’escola a través d’un recorregut històric i humà, projeccions, xerrades i actuacions dels alumnes, projeccions de films al Cineclub les Valls i accions a les xarxes socials.

Miquel Canturri, que ha felicitat i encoratjat els integrants de l’Aula a continuar sent un referent cultural i social al país, també ha recordat que al llarg d’aquestes tres dècades no només s’ha treballat des d’un punt de vista interpretatiu. “També s’han teixit lligams, s’ha generat cultura, s’ha estructurat un espai de trobada i d’expressió per a molts joves del país i s’ha donat ales a la creativitat”, ha manifestat.

Per la seva banda, Raquel López ha ressaltat l’important paper que en aquests anys han jugat els formadors, directors, tècnics i professionals, que han fet estimar la interpretació a molts joves andorrans, una part destacable dels quals han decidit fer del teatre la seva professió. En aquest sentit, ha assenyalat que l’Aula i els escenaris del Centre cultural La Llacuna han estat la catapulta de molts nois i noies al món de les arts escèniques, ja sigui en l’àmbit de l’actuació, com de la direcció teatral o el món audiovisual, alguns d’ells força populars en el món de la interpretació andorrana i catalana.

L’acte inaugural ha acabat amb teatre de Cabaret, a càrrec dels alumnes del monogràfic de Teatre Musical, que han interpretat el tema Mala Peça (Big Spender, del musical Sweet Charity).

Les fites més destacades

L’Aula de teatre del Comú d’Andorra la Vella néixer el 1992 amb el llicenciat en Art dramàtic Pere Tomàs al capdavant, que actualment segueix com a professor del centre i és un dels puntals de l’Aula. A primers dels anys 90 no hi havia cap centre al país que oferís la possibilitat d’aprendre les arts escèniques i inicialment va ser el Col·lectiu d’activitats artístiques, que depenia del Comú, el que va proposar el projecte a Tomàs. Inicialment, l’Aula va néixer com a Som-hi teatre fins que el curs 1991-1992 es va fundar formalment l’Aula de teatre.

Amb els anys s’han anat creant les diferents seccions, amb tallers infantils, grup per joves i un grup estable d’adults. Així doncs, el curs 2007-2008 es va crear el primer Grup Estable d’Adults, que funcionava com una companyia estable amateur, amb l’estrena d’El somriure del guanyador. El curs següent, i seguint les passes dels adults, es posa en marxa el Grup Estable de Joves, amb el muntatge Hair o no hair.

Pel que fa a les obres i muntatges impulsats per l’Aula, més d’un centenar, destaca El burgès Gentilhome, de Molière, estrenat pel taller de Joves el 1998 sota la direcció de Pere Tomàs. Se’n van fer una desena de representacions, tant a Andorra com en diverses localitats de Catalunya.

Entre els 800 alumnes que han participat d’una manera o una altra en el projecte, n’hi ha que han tingut una trajectòria llarguíssima formant part de les diferents seccions.